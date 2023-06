Offentlig sektors utgifter utgjør ingenting av BNP

27.06.2023 23:00

Civita-leder Kristin Clemet vil ikke forstå hva som er problemet med å hevde at offentlig sektor utgjør over 62 prosent av Fastlands-Norges bruttonasjonalprodukt (BNP). I Aftenposten 20. juni reformulerer hun seg til det bedre ved å legge til at det er sektorens utgifter hun refererer til.

BNP er verdiskapingen i Norge, og offentlig sektor bidrar med en verdiskaping som utgjør knappe 25 prosent av fastlands-BNP. Denne andelen er fallende og ikke stigende, noe som burde være relevant i Clemets analyse.

«Prosenten» offentlig sektors utgifter tilsvarer av fastlands-BNP, er i seg et lite opplysende tall fordi den ikke begrenses av 100. Overføringer til private er et moment som gjør at «utgiftene» kan telles flere ganger. Staten har også store inntekter fra andre steder enn Fastlands-Norge, nemlig direkte fra oljesektoren og avkastning av Oljefondet. Og de offentlige utgiftene dreier seg i noen grad om import og overføringer til utlandet.

Problemstillinger knyttet til størrelsen på og aktiviteten til offentlig sektor bør kunne diskuteres uten at synspunktene krydres med spenstige tall som villeder mer enn de opplyser. Ifølge revidert nasjonalbudsjett tilsvarte for øvrig offentlige utgifter 61,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2022, og ikke «over 62 prosent», som Clemet skriver. Det var vesentlig lavere enn i 2020, og også noe lavere enn i 2021, og dermed svært langt fra «aldri å ha vært større», slik Clemet hevder.

Torbjørn Eika, sjeføkonom, KS