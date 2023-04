Svært få politiske tiltak er så «vinn-vinn» som en ny og forbedret au pair-ordning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan relativt enkelt lage et mer rettferdig og bedre nytt au pair-system, mener innleggsforfatterne.

En nøye utformet erstatning kan gjøre en stor forskjell for familier i fattige land.

Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen.

Den har åpenbare feil, som fokuset på «kulturell utveksling» i (den opprinnelige) begrunnelsen og au pairenes tilknytning til en bestemt arbeidsgiver.

Likevel er ordningen blitt mye brukt, antagelig fordi noen verdsetter det den tilbyr, mer enn kulturutveksling. Hvem tjener og hvem taper på au pair-ordningen? Og hvordan kan en bedre politikk se ut?

Vi er samfunnsøkonomer som forsker på arbeidsmarkeder og utvikling, og håper vi kan gi noen svar.

Konkurrerer de med innfødte?

La oss først se på innenlandske norske arbeidstagere. En au pair får betydelig mindre betalt enn en norsk arbeidstager. Men fortrenger au pairene jobbmuligheter for andre?

Forskning på migrasjonsbølger rundt om i verden, og fra utvidelsen av EU, tyder på at migrantarbeidere til syvende og sist konkurrerer mot hjemlige arbeidere i svært begrenset grad. Snarere har innvandring generelt en tendens til å skyve innfødte oppover «jobbstigen» og gi rom for nye muligheter – både for migrantene selv og for arbeidstagerne i mottagerlandet.

I tillegg er det grunn til å tro at au pairer i enda mindre grad konkurrerer mot innfødte arbeidstagere, eller endog mot andre innvandrere med bredere arbeidstillatelse. I likhet med sesongarbeiderne i landbruket som norske bønder flyr inn fra utlandet, fyller au pairene et behov som ellers ville vært «skjult»: De leverer verdifulle tjenester som vil forsvinne uten dem.

Vi forstår bekymringen for norske arbeideres forhandlingsposisjon, men den er feilplassert. Økt konkurranse som følge av en godt utformet erstatningsordning, vil i hovedsak komme fra foreldre som i større grad kan utforme livet sitt som de selv foretrekker, med tilgang til rimelig hjelp i hjemmet.

Hva med au pairene selv?

Etter hjemlandets standarder er lønningene deres i Norge høye.

Forskningen tyder på at utvandring og pengeoverføringer er svært gunstig for migranten selv. En studie påviser for eksempel, via et adgangslotteri, at migrasjon til New Zealand øker inntekten med 263 prosent for søkere fra Tonga. Dette er «impact» som utviklingsøkonomiske tiltak ikke er i nærheten av å matche – også for familien og lokalsamfunnet hun eller han reiser fra.

Bekymring om overgrep bør tas på alvor, men sårbarheten reflekterer blant annet nettopp at gevinsten for au pairene er så høy. Dette er et argument for større beskyttelse og frihet i en erstatningsordning, ikke en grunn til å avslutte denne formen for migrasjon fullstendig.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan relativt enkelt lage et mer rettferdig og bedre system til minimal administrativ kostnad. Blant annet kan man tillate bytte av arbeidsgiver, selvvalgt arbeidsmengde og legge til rette for deltidsstudier ved norske universiteter.

Til slutt, hva med vertsfamiliene?

Nytten for dem kan være stor, også for familier som ikke har råd til å betale «norske» lønninger. Det er fortsatt lite forskning på dette, men funnene er oppsiktsvekkende.

En av oss (Maxwell) forsker for tiden på et migrantarbeiderprogram i Taiwan, som har som mål å hjelpe familier med omsorgsbehov for eldre. En taiwansk familie kan ansette en migrantarbeider som i likhet med en au pair bor sammen med familien for å gi lett bistand i hjemmet og noe eldreomsorg.

Registerdata som er samlet inn av og analysert sammen med kolleger ved National Taiwan University, viser at programmet er knyttet til slående langsiktige forskjeller for familiene. Yngre voksne i familier som ansetter omsorgspersoner, får flere barn, er mindre utsatt for «deaths of despair» (som selvmord og dødsfall direkte knyttet til overveldende familieansvar) og jobber litt mer.

Med andre ord ser programmet ut til å frigjøre taiwanske unge voksne, til både familiens og landets fordel. Selv om konteksten er annerledes, tror vi at lignende årsakssammenhenger kan gjelde for vertsfamilier i Norge. Kanskje en forbedret erstatningsordning kan være en del av løsningen på synkende norske fødselstall?

Tillat, men endre ordningen

Målrettede migrasjonsordninger er i stor grad økonomisk «vinn-vinn»-politikk. Å fjerne dem vil føre til at mange nordmenn og arbeidsinnvandrere kommer dårligere ut.

Norge har nå en mulighet til å lage en bedre ordning som bidrar til to viktige mål:

Gi reelle økonomiske muligheter i mindre velstående deler av verden. Styrke det norske samfunnet.

I likhet med au pair-ordningen vil en ny ordning kunne avgrenses og dermed ikke påvirke det norske lønnssystemet. For størst mulig nytte for migrantene er det svært viktig at de kan komme fra hvor som helst i verden. Gjestene bør også ha bedre beskyttelse og rettigheter som arbeidstagere.

Vårt syn er at minstelønnen bør være noe høyere enn i dag, selv om det vil utelukke noen norske familier som benytter dagens au pair-system, og dermed også migranter som ellers ville kunne delta, men her er det rom for debatt.

For norske familier trengs større forutsigbarhet og varige relasjoner. Ordningen bør tillate lengre (men tidsavgrensede) opphold i Norge og ideelt sett designes for og med bred partipolitisk støtte.

Som forskere som ikke har egeninteresse i au pair-ordningen, synes det klart for oss at en nøye utformet erstatning kan gjøre en stor forskjell for familier i fattige land. Det kan samtidig gi større fleksibilitet for norske familier innenfor en velferdsstat med rigide rammer som sjelden kan, og heller ikke bør, flyttes på.

Gode politiske tiltak oppnår ofte flere positive effekter samtidig. Det kan de gjøre selv om den opprinnelige begrunnelsen er utdatert.