Glemte vi Nav?

Hva skjer når 8000 ukrainske flyktninger skal jobbe i Norge?

Hva skjedde med de siste årenes integreringspolitiske mantra om at vi må satse mer på formelle kvalifikasjoner? spør Gunn-Marit Helgesen. Bildet er tatt under en debatt i Arendal. Vis mer

Nav har en formidabel oppgave.

Publisert: 04.09.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I løpet av høsten skal mer enn 8000 flyktninger fra Ukraina ut av introduksjonsprogrammet og inn i arbeid. I et møte med partene i arbeidslivet nylig hadde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) et krystallklart budskap: Hvis vi skal lykkes med å få flyktningene i jobb, må alle bidra.

Kommunesektoren (KS) slutter helhjertet opp om denne innsatsen. For alle som er i stand til å jobbe, må arbeid være mål nummer én.

Men det handler ikke bare om å få folk raskt i jobb. De må også komme inn på rett plass – der samfunnet har mest bruk for dem. Skal det lykkes, må samfunnet tørre å investere i flyktningene. Det vil kreve et større politisk løft enn det vi har sett og hørt til nå.

Stort behov for arbeidskraft

Norske kommuner har vist en formidabel vilje og evne til å ta imot mennesker på flukt. Samtidig har sektoren et stort og økende behov for kvalifisert personell. Helse- og omsorgstjenestene står i en særstilling, men det er også stort behov for lærere, barnehagepedagoger, miljøarbeidere og ingeniører. Og det offentlige er ikke alene om å trenge folk.

Men hva skjedde med de siste årenes integreringspolitiske mantra om at vi må satse mer på formelle kvalifikasjoner?

De aller fleste ukrainerne har gjennomført en form for høyere utdanning. Det er svært viktig både for samfunnet og for den enkelte at denne kompetansen kommer til nytte.

I møtet hos statsministeren fikk vi presentert en rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på tiltak for økt arbeidsmarkedsintegrering av de ukrainske flyktningene. Én av konklusjonene er at kommunene må bli bedre på å legge til rette for raske og arbeidsrettede kvalifiseringsløp som kombineres med mer fleksibel norskopplæring.

KS og kommunene støtter dette. Men vi mener det er avgjørende at vi samtidig klarer å tenke og handle mer langsiktig. For å ta et eksempel:

Når en ukrainsk sykepleier blir bosatt i en kommune, må vi først og fremst sørge for at hun raskest mulig kommer inn i lønnet arbeid nettopp i helsesektoren, ikke i helt andre bransjer. Parallelt med dette må hun lære språket samtidig som det legges til rette for at hun kan utvikle kompetansen sin i et løp frem mot autorisasjon som sykepleier i Norge. I helsetjenesten trenger vi alle hender vi kan få.

Viser til Danmark

Danmark kan vise til en sysselsetting på 75 prosent blant «sine» ukrainske flyktninger. Da er det en besnærende tanke at Norge bør kopiere den danske modellen. Men KS vil advare mot en politikk som kun legger opp til raskeste vei inn i jobb, uten å se på hva flyktningene kan og vil, og uten hensyn til hva samfunnet trenger.

I Danmark har det vist seg å gi dårlig resultat over tid. Mange blir mer sårbare på arbeidsmarkedet og faller tidligere ut av arbeid. Det er en reell fare også her, hvis vi ikke fra starten legger vekt på å gi flyktningene en varig tilknytning.

Hvis det er én ting vi kan og bør bli bedre på i Norge, så er det å anerkjenne den kompetansen flyktningene har med seg. Da er det nødvendig å styrke de relevante statlige instansene som har ansvar for å vurdere, godkjenne og tildele autorisasjoner.

Og når utdanning fra utlandet ikke fullt ut svarer til de kravene vi stiller, må utdanningsinstitusjonene i større grad tilby kompletterende utdanningsløp.

Glemte vi Nav?

I høst vil omkring 8000 ukrainere nesten samtidig treffe det norske arbeidsmarkedet. Da har Nav en formidabel oppgave. Den viktige rollen blir litt for ofte oversett i den konkrete politikken overfor nyankomne flyktninger.

Hvorfor blir ikke Navs virkemidler ytterligere styrket og spisset inn mot de nyankomne flyktningene, når det legges så stor vekt på at nettopp de må raskt i jobb? Dette er konkrete tiltak som kommunene etterspør, og som kan gjøre en forskjell.

Det er ikke avgjort hvor lenge flyktningene skal være her. Midlertidigheten skaper usikkerhet, men den trenger ikke være til hinder for å gjøre smarte grep allerede nå.

Kommer folk i arbeid der de trengs, vil det ikke bare gagne det norske samfunnet. Det kan også komme til nytte i gjenoppbyggingen av Ukraina den dagen det blir trygt og mulig å returnere. For ikke å snakke om verdien den enkelte har av å kunne bidra i arbeidslivet den tiden de er her. Den er nemlig helt uvurderlig.