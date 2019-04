Kort sagt, mandag 8. april

EØS-motstanden, det store paradokset

Deler av fagbevegelsen (les: LO) og ytterste høyre er de gruppene som snakker høyest om å melde seg ut av EØS. Alle er klar over at avtalen ikke er perfekt- det er ingen kompromisser. Det er imidlertid noe jeg ikke forstår.

Fagbevegelsen sier alltid at vi må være organiserte for å stå sterkere, og de samarbeider internasjonalt gjennom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å stå enda sterkere. Ytterste høyre i Norge samarbeider med ytterste høyre i andre land.

Hvorfor mener de da at norsk industri vil stå sterkere alene? Styrken ved EØS er vel nettopp at vi kollektivt oppnår flere fordeler enn om vi opptrer enkeltvis.

Ingelin M. Hoff Larsen, Bergen

«Bananrepublikken» og eliten

Da gule vester-opprøret startet, hadde min provoserende sønn lyst til å få laget seg en T-skjorte med påskriften «j'aime les élites». Det er blitt mote hos en del skribenter, nå sist George Chabert i Aftenposten 4. mars, å fremstille Frankrike som et land der et fåtall oligarker sitter og trekker i trådene.

Jeg kjenner personlig to av den sorten: en teknisk direktør for Paris-universitetene, som vokste opp hos en fraskilt arbeider i en småby i Normandie og en toppfunksjonær fra statsadministrasjonsskolen ENA. Sistnevntes mor vasket gulv på landet i Burgund. Hans studier ble finansiert med behovsprøvede stipend. Dette er sikkert unntak. Sosiologer har rett når de påpeker skjev sosial rekruttering til «eliten». Men «selvsegregering» er et stort problem. Godt skolearbeid er å «smiske for læreren». Er det president Macrons og det franske skolesystemets feil?

I motsetning til de fleste bananrepublikker har Frankrike en fri presse og et over 200 år gammelt demokratisk system, som gjør at korrupte politikere faktisk tvinges til avgang. Ikke alt er perfekt i Frankrike, men Chabert har kanskje forvekslet med Algerie?

Tom Holta Heide, medredaktør, Facebook-gruppen «Tour de France»