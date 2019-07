Kort sagt, onsdag 3. juli

Fortsatt misvisende om eldrebølgen og sykehusplanlegging

Dag Bratlid hevder i sin kronikk 4. april og i et senere innlegg at det ikke er behov for flere sykehussenger, og at antall personer over 80 år ifølge Statistisk sentralbyrå bare vil øke med 7.4 prosent frem til 2040. I et motsvar 24. mai til min kritikk av tallene forsvarer han sine angivelser med at han har forholdt seg til SSBs lavalternativ og at «den fremtidige eldrebølgen som politikere snakker om» ikke skyldes flere eldre, men at eldre utgjør en større andel av befolkningen fordi det blir færre unge. Men også SSBs lavalternativ i fremskrivningen fra 2018 viser noe helt annet enn Bratlids tall. I dette ventes antall personer på 80 år og eldre å øke med 99 prosent frem til 2040, fra 222.000 til 443.000. Jeg har fortsatt vanskelig for å tro at dette ikke øker behovet for flere sykehussenger.

Helge Stalsberg, professor emeritus, dr.med.

Aftenposten svikter sitt samfunnsoppdrag

Godt voksne lesere har ingen preferanser i Aftenposten, til tross for at det er vi som betaler 6000 kroner i året for papirutgaven. Avisen er paternalistisk og belærende.

Aftenposten er verdiliberal og befinner seg i samme meningskorridor som alle større norske aviser. Rettigheter trumfer normer, og følelser overstyrer fakta. De personlige lidelseshistoriene presenteres i store oppslag, som en del av det emokratiet mediene befinner seg i. I store saker, som klima, verdier og innvandring, er avisen ensidig og lukket. Samfunnsoppdraget den har gitt seg selv, oppfylles ikke når motstemmer og mangfold uteblir i spaltene. Aftenpostens tidligere flotte motto: God bakgrunn for egne meninger kan ikke avisen bruke lenger. Problemet med Aftenposten er ikke primært hva den skriver, men hvordan vinklingen er, og hva den ikke skriver om. Avisen har sin egen agenda; den er prektig og utfordrer aldri. Da blir den lett kjedelig.

Aftenposten har berøringsangst om negative ting som er knyttet til islam og muslimer. Sjefredaktør Hansen skrev etter massakren i Paris at 'nå er vi alle blitt Charlie' og at det er viktigere enn noen gang å være kritiske til islam og ikke være redde for å krenke. Denne oppfordringen ble fort glemt. Aftenposten er en krenkelsesfri sone.

Med de store ressursene som Aftenposten har, er det utrolig at den ikke klarer å gi leserne mer av eget stoff. Aftenposten har ikke vunnet SKUP-prisen siden 2005, og av 42 utdelte SKUP-diplomer i denne perioden har kun tre gått til Aftenposten!

Når leseren finner annet og mer opplysende stoff i alternative medier, da bør det ringe en varselklokke i Aftenpostens redaksjon. Et redaktørkollegium som for øvrig er for ensidig sammensatt.

Leif Osvold, samfunnsdebattant

Håp om utredning av sykehusene

Michael Tetzschner (H) slår fast i Aftenposten 28. juni at Helseforetaksloven ikke fritar for et forsvarlig beslutningsgrunnlag når det gjelder Ullevål sykehus, noe som Helse Sør-Øst (HSØ) konsekvent har torpedert ved «belysningen» av Ullevål.

Han mener prosessen er sporet av og etterlyser det Redd Ullevål sykehus-aksjonen har ment lenge (Dagbladet 26. juni)– at nedleggelse av Ullevål og å endre driftsforutsetningene for andre sykehus ikke kan overlates til styrevedtak.

HSØ mener lovens paragraf 30 beskytter mot styring når helseministeren godkjenner «målbildet». Derved kan det endre lokalisasjon av sykehus (for eksempel Mjøsbrusykehuset) som endrer geografisk bosetningsmønster og næringsliv.

Målet har helliget middelet – hele veien for HSØ. «Belysningen av Ullevål» skulle sette spikeren i kisten. Den klartenkte Tetzschner viser til at: «Ot.prp. 66 (2000–2001) fritar hverken for forsvarlig beslutningsgrunnlag, eller for store statlige investeringsprosjekter eller utredningsinstruksen.» Han varsler om «demokratiske blindsoner» som kan «utnyttes til å bære en beslutning gjennom som skulle vært tatt av Stortinget.»

Dette gir håp om retur til skikkelig utredning av sykehusene i Oslo og byggestart ved Aker sykehus snarest mulig!

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med.

