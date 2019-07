Dialysemaskinen er på størrelse med min sønn på 13 år. Den pumper i vei, i takt med hjertet. 10 ganger om dagen blir blodet renset og trukket for væske, slik at jeg lever.

Fire sykepleiere og to leger passer på meg. Jeg blir hentet og levert hjemme, servert mat, har flatskjerm med hodetelefoner og utsikt over grønne sletter.

Jeg hater livet nå, men jeg er i de beste hender. Det samme er ikke de som ønsker å donere et organ.

Privat

Min sykdom, samfunnets penger

Organdonorer fortjener skattelette som en kompensasjon for besparelsene de gir samfunnet. Folkehelseinstituttet regnet seg i 2013 frem til en kostnad på cirka 1,5 millioner kroner pr. år for dem som fikk dialyse, slik som meg.

I snitt er man dialysepasient i tre år. Over 1600 går i dialyse, og det koster samfunnet cirka 2,4 milliarder kroner i året. I løpet av 10 år koster jeg og andre dialysetrengende over 20 milliarder. Til sammenligning betalte bilistene 10,2 milliarder i bompenger i 2017.

Heldige meg, at jeg bor i Norge med en nyresykdom. Et land som stiller opp når jeg trenger hjelp. Større hell er det at jeg har verdens beste person som venn. En venn som har valgt å donere en nyre til meg til høsten.

Ingen rød løper for donorer

På mange måter gir han livet mitt i gave tilbake til meg. Men mens jeg får all oppfølging, er det ikke like enkelt for min venn å bli donor. Ingen rød løper eller VIP-behandling.

For å kunne bli donor kreves det betydelige undersøkelser, intervjuer og tester. De må ta fri fra jobb flere dager, svare på spørsmål om forbrukslån, kredittkort og størrelsen på total gjeld og inntekt.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

En stortingsrepresentant kunne måtte akseptere et inntektsbortfall på nesten 40 prosent i de månedene vedkommende er sykmeldt som donor. Sykepenger dekker kun 60 prosent av deres lønn.

Fellesskapet burde vise sin takknemlighet når en enkeltperson gir så mye tilbake til samfunnet. Mange har donorkort som sier de blir donor når de dør, men få løper ned dørene hos donorkontoret mens de lever.

Gi skattelette til donorer

Det er et samfunnsproblem som bare vil øke. Organ fra levende donor holder i snitt dobbelt så lenge som et organ fra avdød donor. Fremskrittspartiets ungdom med flere ønsker å gi kontantstøtte på lik linje som Iran, men dette gir etiske dilemmaer og kan bli misbrukt.

Skattelette er en modell som ikke er vurdert i Norge. Vi har lang og god erfaring med skattelette for å stimulere et marked. Boligsparing for unge, kontingenter, elbil og skattefradrag på renter er noen få eksempler.

For min sykdom vil det nye organet være begynnelsen for slutten, men jeg vil leve. Min venn mister et organ, cirka 100.000 kroner i inntekt og må beregne å være sykmeldt i 8 uker.

Regjeringen bør se muligheten til å spare penger, kutte organkøer og få arbeidstagere raskt tilbake i jobb ved å gi skattelette til donorer. Det vil redde liv.

