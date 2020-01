Kort sagt, lørdag 18. januar

Bisarr triksing med tall

I Aftenposten 7. januar kommer professor Ulrik Malt med tall ute av kontekst. Det går ikke an å fornekte at psykoserammedes liv er blitt 10 år kortere i snitt etter at antipsykotika er blitt en utbredt behandlingsform. USA Today skrev i 2007 om en studie med 10,3 millioner pasienter som viste at pasientene i psykiatrien i snitt fikk forkortet livene med 25 år, mot 10–15 år på 1990-tallet. Til tross for opptrapping i psykisk helsevern fra 1999–2008 har ikke livene blitt lenger i Norge.

En studie ved Sandviken sykehus i Bergen i 2014 viser en gjennomsnittlig forkortelse av livene på 24 år for kvinner og 27 år for menn. Antall uføretrygde med psykiske diagnoser bare øker. Nei, Ulrik Malt, vi lar oss ikke lure – hvis antipsykotika har minsket dødelighet med seks ganger, hadde levealderen for denne gruppen økt, noe som ikke har skjedd. Regjeringen må våkne. Behandling med antipsykotika er oppskrytt, tvangsmedisinering må stoppes.

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, styreleder, Hvite Ørn

