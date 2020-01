Da er vi der igjen.

Nok en gang skal den høyreekstreme bloggeren Fjordman få boltre seg i norsk offentlighet.

Fjordman er en klar inspirasjonskilde for gjerningsmannen bak angrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli. Likevel skal han få spalteplass i en av Norges største aviser. Hvorfor?

Oppfattes som normal debattant

Aftenposten sier at bakgrunnen for publiseringen av innlegget er at de er «nysgjerrige» på Fjordmans synspunkter om NRKs 22. juli-serie (der han selv mener å bli portrettert). Dem om det. Problemet er at Aftenposten mener at det de er nysgjerrige på, er så viktig at det må publiseres i deres avis.

Aftenpostens debattredaktør forteller til og med at det er avisen selv som kontaktet Fjordman, for å publisere en tekst han skrev på sin Facebook-side. De har altså aktivt ønsket å gi Fjordman et større publikum.

I Aftenpostens podkast Aftenpodden forsvares publiseringen med at Fjordman selvfølgelig har «rett til å ytre seg».

Når ble retten til å ytre seg, det samme som retten til å få innlegg på trykk?

Aftenposten avviser 90 prosent av innleggene som kommer til dem. Her velger de likevel aktivt å gi spalteplass til en mann som har inspirert til vold og hat.

Aftenposten bidrar med dette til at en høyreekstremist oppfattes som en normal samfunnsdebattant.

Hva er så interessant?

Hva er det Fjordman skriver i innlegget, som er så interessant at det må løftes frem?

• Han fremstiller seg selv som offer etter 22. juli, fordi han fikk hets. Det er ikke særlig interessant om han synes synd på seg selv med tanke på hva han har bidratt til i samfunnsdebatten, synes nå jeg.

• Han klager over at boken han skrev (som han fikk stipend fra Fritt Ord for å skrive), ikke blir anmeldt av NRK. Hvorfor er det interessant at han klager over manglende dekning av boken sin?

• Han klager over at han ikke har vært involvert i NRKs 22. juli-serie, der han mener å bli portrettert. Han klager også over at serieskaperne ikke har lest boken hans. For meg er det uforståelig at dette skal ha offentlighetens interesse. Fjordman vil fortsatt ha ytringsfrihet om han tar denne krangelen med NRK via Facebook, blogg eller e-post.

Bidrar til en plattform

Ser ikke Aftenposten hvordan deres «nysgjerrighet» bidrar til å gi Fjordman en plattform, så han får spredt enda mer av sin hatefulle ideologi? Han skjønner tydeligvis dette selv og promoterer boken sin flere ganger i innlegget. Han kan takke Aftenposten om flere leser boken hans nå.

Vi lever i en tid der nazismen er på fremmarsj, og senest i fjor hadde Norge et dødelig høyreekstremt angrep. Jeg ønsker ikke å ha en offentlig debatt med nazister, høyreekstreme eller noen som oppfordrer til vold, etnisk rensing eller bevæpning.

Hvorfor har vi fått det sånn i Norge at selv de mest ekstreme folkene, som inspirerer til vold, må få komme på trykk?

Hvorfor tror Aftenposten at dette handler om ytringsfrihet?

Naivitet

Etter 22. juli sa Jens Stoltenberg: «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet.»

Aftenposten har mislykkes i delen om naivitet.

