Markeringen av 75-årsdagen for D-dagen har nok en gang brakt frem for vår erindring hvilken katastrofe andre verdenskrig var.

De vanlige skjevheter i fortolkningen av selve D-dagen dukket også opp: Russerne påpekte helt korrekt at militært ble krigen vunnet på Østfronten. Uten Stalingrad og Kursk ville ikke Nazi-Tyskland ha blitt tvunget i kne. Eller i alle fall ville det ha skjedd mye senere. Russiske tap var enorme. Under beleiringen av Leningrad falt det mange hundre tusener flere russere enn USAs samlede tap under hele andre verdenskrig.

D-dagen var Atlanterhavsmaktenes invasjon på Kontinentet. Militært var den svar på Stalins stadige krav om å åpne en front i vest for å lette trykket i øst. Politisk var D-dagen kritisk viktig for etterkrigsoppgjøret. Invasjonen gjorde det mulig for Atlanterhavsmaktene å okkupere store deler av Tyskland fra vest og dermed demme opp for Den røde hærs erobring fra øst – og forhindre at sovjeterne la under seg hele Europa fra Ural til Atlanterhavet.

Fra øst har vi lignende skjevheter: Stalin og hans etterfølgere har aldri skikkelig erkjent betydningen av vestlig materialhjelp etter 22. juni 1941.

Pusten i skogkanten

Mitt eget lille bidrag til markeringen er noen erindringsbilder min lærer ved Yale University, norskættede Robert Dahl, fortalte oss noen år før han døde, 99 år gammel, i 2014.

Robert Dahl tjenestegjorde i det 71. infanteriregimentet i den 44. infanteridivisjonen. De kjempet ved Maginotlinjen og krysset Rhinen 27. mars 1945, Donau 27. april. Til slutt endte de opp i Sør-Tyrol.

Dahl fortalte at de gikk så nær tyskernes stillinger i skogene at de kunne se pusten deres og høre stemmene. Han sa at noe av det tyngste han opplevde som soldat, var å måtte rapportere sin nærmeste overordnede til neste tjenesteledd, fordi hans kommandant brøt sammen i felten og satte de andres liv i fare.

Fremrykkingen sveiset soldatene sammen for livet. Dahl og kameratene i enheten hans fortsatte og møttes til de alle var i 80-90-årene. Dahls respekt for vanlige menneskers mot og dømmekraft stammer fra disse erfaringene. Her ligger det verdimessige grunnlaget for hele hans innflytelsesrike demokratitenkning. En rekke av hans bøker er utkommet på norsk.

De falske hvite flaggene

Under en innmarsj i en tysk landsby så hans «platoon» bare hvite flagg. Følgelig sto sersjanten ubeskyttet i stridsvognen. Så lød en salve, og han ble drept på stedet. Amerikanerne jevnet landsbyen med jorden. Da oppdaget de at det var to Hitlerjugend-gutter som hadde skutt sersjanten.

De amerikanske puslingene

Senere tok hans enhet Wehrmacht-soldater til fange. De falt på kne og bad for sine liv. Svaret de fikk var: Vi er amerikanere, vi skyter ikke fanger. Så gikk det noen timer. Så begynte de tyske fangene å spotte sine voktere: – Så dere er feiginger og puslinger som ikke har mannsmot til å drepe oss!

Robert Dahl kunne ikke skjule sin forakt for en slik mentalitet og erkjente at han siden hadde hatt problemer med tyskere.

Ingen katarsis

Robert Dahl levde til de store amerikanske TV-seriene om krigen kom («Band of Brothers», «Saving Private Ryan»). Vi samtalte om dette. Hans kone spurte om ikke det ville gi en renselse for ham, en «katarsis», å se dem. Da sa Robert Dahl stille: «I know what war is». Først etter at han døde oppdaget vi at Robert Dahl var blitt tildelt en Bronze Star med eikeløv for sin krigsinnsats. Det fortalte han aldri oss.