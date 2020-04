Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Mandag åpnet vi delvis opp for fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Studenter som er avhengige av å være til stede i laboratorier og lignende for å kunne fullføre, får nå kommet tilbake. Resten av studentene vil fortsette å få undervisning gjennom digitale plattformer.

For alle ansatte ved utdanningsinstitusjonene gjelder de samme smitteverntiltakene som på andre arbeidsplasser.

Ikke egne krav

I et innlegg i Aftenposten 27. april argumenterer professor Nils Chr. Stenseth for at alle ansatte på universiteter og høyskoler bør få rimelig fri adgang til universitetets kontorer og laboratorier når dette er nødvendig for å oppnå god forskningskvalitet.

Jeg er helt enig i at det er viktig å holde forskningsaktiviteten i gang. Derfor har jeg formidlet veldig tydelig, direkte til rektorene, både muntlig og skriftlig, at det ikke finnes egne krav til smittevern for ansatte på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det er de samme kravene som for resten av arbeidslivet som gjelder. Hovedregelen er fortsatt at de som har mulighet, skal benytte hjemmekontor for å hindre smitte. Ellers gjelder tometersregelen for å holde avstand til kollegene dine på jobb.

Så lenge universiteter, høyskoler og fagskoler ivaretar smitteverntiltakene fra helsemyndighetene, og reisen til jobb kan gjennomføres i trygge former, så er det ingenting i veien for at ansatte kan bruke fasilitetene på campus. Men det er fortsatt viktig å begrense omfanget og viktig at de ansatte forholder seg til vurderingene som gjøres lokalt.

Tålmodighetsprøve

Jeg vet at noen ansatte og studenter mener at ledelsen ved universitetene, høyskolene og fagskolene har praktisert stengingen av campus for strengt. Da må vi ikke glemme at resultatene av våre felles tiltak, er at vi har fått koronapandemien under kontroll. Men nå skal samfunnet åpnes delvis og gradvis opp, og sammen med sektoren er vi i gang med å planlegge neste trinn av åpningen. Det vil skje når det er helsefaglig forsvarlig.

Det er mange av oss som lengter etter hverdagen. Koronakrisen er først og fremst en alvorlig helseutfordring, men den er også en tålmodighetsprøve. Vi må holde på tålmodigheten en stund til.