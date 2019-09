Mitt syn blir stadig stemplet som «hatprat» nettopp for å få meg til å bli taus.

Jeg spurte Nora Dåsnes (Aftenposten 12. september) hva hun mente med påstanden om at hun ikke tåler mitt syn på homofilt samliv (Aftenposten 10. september).

Det er bra at hennes svar er at alle skal bruke sin ytringsfrihet. Jeg ytrer meg ofte, også offentlig, og er glad for muligheten.

Men jeg er også redd for at de som roper høyt at de ikke tåler mine meninger, rundt neste sving vil innskrenke min rett til å ytre meg. Ikke minst i sosiale medier blir mitt syn stadig stemplet som «hatprat» nettopp for å få meg til å bli taus.

En bastant påstand

Nora Dåsnes påstår at «tro kan endres. Det kan ikke seksuell identitet og kjønnsidentitet». Med en slik bastant påstand sier hun det stikk motsatte av hva Foreningen Fri påstår i sitt politiske program.

Der står det: «Kjønnsidentitet og seksuell orientering, og språket man bruker for å beskrive disse, kan forandres over tid».

Selv tror jeg at vår seksualitet stikker dypt. Mange opplever sin seksualitet og sine seksuelle følelser som temmelig stabile. Derfor er jeg negativ til at sjelesørgere eller terapeuter signaliserer at en metode kan gjøre noen heterofile.

Innskrenking av trosfriheten

Samtidig har jeg møtt mange kristne som forteller at de, på ulikt vis, har opplevd en endring i sin seksualitet. Derfor bør ikke påstanden om at «legning kan ikke endres» betraktes som en vedtatt sannhet.

Kanskje vil også et forbud mot «konversjonsterapi», noe avhengig av hvordan dette defineres, i praksis innskrenke kristnes rett til å be for og støtte de som ikke ønsker å leve ut sine homofile følelser i et forhold. I så fall vil vi stå overfor en reell innskrenkning av trosfriheten.