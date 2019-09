Kort sagt, torsdag 12. september

Advarsel eller oppmuntring?

Nylig publisert statistikk viser at cannabisbruken blant amerikanske collegestudenter er på det høyeste på 35 år. 25 prosent bruker stoffet månedlig, 5,8 prosent bruker det hver eneste dag.

Noe av forklaringen er at på disse tre tiårene har andel amerikanske 18-åringer som mener jevnlig cannabisbruk er skadelig, stupt fra 79 prosent til 27 prosent. Imens har flere studier kommet til det motsatte: Jevnlig bruk av tradisjonell cannabis er svært skadelig for unge hjerner. Og det var før dagens cannabis som er tredoblet i styrke de siste årene, for ikke å snakke om de konsentrerte varianter.

Den amerikanske helsedirektøren skrev i en advarsel at det kan være legaliseringsbevegelsen som har påvirket ungdommens oppfatning av skadevirkningene og at det er «akutt behov for vitenskapsbaserte informasjonskampanjer og målrettede forebyggingskampanjer for å sikre at risikoen blir tydelig kommunisert».

Legaliseringstilhengerne her hjemme later til å være enige i dette informasjonsbehovet, men mener det skal finansieres med statens inntekter fra legal narkotika. Hva med bare å begynne nå? Før vi sitter med en folkehelsekrise i fanget?

Øystein Schjetne, redaktør, Narkotikapolitikk.no