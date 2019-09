Kort sagt, tirsdag 17. september

Har boblene gått til hodet på vinanmelderen?

Aftenposten og A-magasinet er blant Norges mest høyprofilerte og anerkjente medier. Ingvild Tennfjords lettbente og tabloide vinanmeldelser når et nytt bunnivå 8. september.

Jeg er usikker på om jeg er provosert eller bare lattermildt oppgitt når jeg som stolt beboer i Fredrikstad by leser Tennfjords lite elegante ytring: «Skal du erobre en 21-åring med Østfold-l og lav allmenndannelse, ville jeg gått for et rimeligere alternativ som Prosecco eller Cava».

Journalister som er høye på seg selv, mangler respekt for sine lesere og selv er uten dannelse, fremstår bare trist, arrogant og pinlig. Det hører på ingen måte ikke hjemme i en publikasjon som A-magasinet. At mitt abonnement på Aftenposten er med på å finansiere et slikt journalistisk lavmål er jeg svært lite fornøyd med.

Jeg ønsker Tennfjord velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by i 2017. Der vil du garantert få et hyggelig opphold, med eller uten Østfold-l. Her vil du også finne sårt tiltrengt bakkekontakt. Gratis på kjøpet vil du få med hjem en solid dose dannelse.

Frode Nilsen, Fredrikstad

Hvorfor ikke Bispevika?

I min oppvekst på Sørenga var området vest for Akerselvas utløp betegnet Bjørvika. Vi som bodde øst for elvens utløp, kunne glede oss over Bispevika. Dette er navn som fremgår av gamle kart og ikke minst Oslo Byleksikon side 92.

Bispevika var Oslos gamle havn før Christian Kvart forlangte at byens borgere skulle bygge en ny by under Akershus festning, og at den skulle bygges i tegl slik at den ikke skulle brenne. Borgerne flyttet, men fortsatt var det liv i Bispevika, og nå graver arkeologene der etter rester av gamle fartøyer.

Både i Aftenposten og NRK omtales området som før het Bispevika, for Bjørvika. Er det fattet et vedtak om dette hos Byantikvaren, eller er det en villfarelse blant mediene? I så fall bør de få en reprimande fra Byantikvaren.

Ola Vaagbø, Oslo

Mangfold og ytringsfrihet er to sider av samme sak

Kristian Gundersen har lest forslaget til «Handlingsplan for likestilling og mangfold» som er til behandling ved Det humanistiske fakultet (HF), Universitetet i Oslo. I sitt innlegg i Aftenposten fredag leser han det, nokså overraskende, som et mulig angrep på ytringsfriheten. Handlingsplanen dreier seg altså om mangfold og likestilling, og ytringsfrihet er nevnt i planen av to grunner.

For det første understrekes ytringsfrihet, takhøyde og faglig diskusjon fordi dette er sentrale verdier for HF. Disse verdiene skal forsvares og styrkes. Ytringsfriheten er altså nevnt i handlingsplanen nettopp for å sikre den. Videre er det nevnt for å understreke at noe av poenget med en handlingsplan for mangfold er nettopp å jobbe for økt mangfold, også i form av ytringsmangfold.

Mangfold og likestilling er vi lovpålagt å jobbe for, og det gjør vi altså med en plan som er ambisiøs og moderne. Mangfold er viktig også fordi det gjør oss bedre: Vi får inn flere perspektiver, nye, kritiske røster, og vi kan nyttiggjøre oss en bredere kompetanse.

Utkastet til handlingsplan er altså nå lagt frem, det har vært på høring, og vi har gjennomført allmøter på alle instituttene – nettopp for at dette skal diskuteres åpent og med full ytringsfrihet. Dette er en demokratisk prosess, og målet er å vedta en plan vi håper skal styrke demokratiet ved fakultetet, ikke svekke det.

Men dette er altså et forslag, og det kan hende at Gundersen peker på perspektiver som bør skrives tydeligere inn. For øvrig er trakassering forbudt ifølge norsk lov. Allikevel er det flere som rapporterer at de blir mobbet og trakassert i jobbsammenheng i universitets- og høyskolesektoren enn hva som er vanlig ellers i arbeidslivet. Det må vi ta på alvor. Aktivt arbeid mot trakassering er også aktivt arbeid for meningsmangfold og ytringsfrihet.

Frode Helland, dekan ved Det humanistiske fakultet, UiO, Mathilde Skoie, prodekan ved Det humanistiske fakultet, UiO og Gunn Enli, prodekan ved Det humanistiske fakultet, UiO

Islamisering utan «snik»

Snikislamisering er eit dårleg ord, for det er fire bokstavar for langt.

Islamifisering er ein prosess som no rullar vidare i eiga tyngd. Basis er den demografiske utviklinga. Aukande folkesetnad frå islamske land og kulturar fører med seg endringar i religion, politikk, sed og skikk. Med veksande posisjonar og større vekt responderer demokratiet med justert lovgjeving og nye regelverk på mange samfunnsområde.

Dei årlege verdskonferansane innan islam er lite omtalte i norsk presse. Eit døme: Organization of Islamic Cooperation (OIC) hadde toppmøte i Mekka i 2005. Dei tok for seg islamofobien i Europa, motviljen mot religionen, rettane til muslimske innvandrarar i ikkje-muslimske land, økonomi og samarbeid innan ummahen internasjonalt.

Møtet vedtok i alt tjue «tilrådingar» (ønskjelister og krav), og av dei vart 17–18 implementerte på få år både i innanriks- og utanrikspolitikken i dei statane som er medlemer i EU, dvs. akseptert som brukspolitikk og snur gjengs offentleg tankegang.

Eit vell av ønskje og krav sig også inn i Noreg, kanskje umerkeleg frå dag til dag, men vert i praksis utvikla og tilpassa bit for bit.

Hallgrim Berg, Ål