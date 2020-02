Å rette pekefingre mot enkelte grupperinger i debatten om Oslo-området Grønland får oss ingen vei. Skal man få en endring, må man se på det grunnleggende rundt menneskene som bor her.

Noe som er svært underkommunisert, er i hvor stor grad denne delen av Oslo får forfalle. Og hvis man tror at det ikke spiller en rolle for bomiljø og trygghet i et området hvordan det ser ut, da tar man feil.

Privat

Se på «the broken window theory» av Wilson og Kelling. Teorien går ut på at mindre «ubehageligheter» vil utvikle seg til større problemer dersom de ikke blir gjort noe med.

Grønland er et knust vindu.

En vegg av likegyldighet

Blomsterkasser med solsikker er ikke nok. I hele vinter har vi kjent på den stanken fra bladene som falt fra trærne og som ingen feide opp. De ble liggende på skeive fortau med løse brosteiner, sammen med spritflasker og sprøyter fra klientellet i Urtegata.

Halvspiste kebaber slengt mellom de meningsløse steinene på Grønland torg og bedene som ingen har gjort noe med og som fungerer som søppelkasser.

Alle lokalene som leies ut på gateplan, som står og tiltrekker seg hærverk og søppel mens utleier tjener masse penger. Og nå har jeg ikke nevnt biltrafikken.

Som beboer har det å kommunisere med kommunen for å uttrykke bekymring vært som å kommunisere med en vegg av likegyldighet. Kommunen dytter ansvaret over på politiet. Da er vi tilbake til det å gi skylden for utviklingen på en gruppe mennesker.

Feilslått politikk

Når det er så lite kunnskap om byutvikling, hva som sjenerer kriminalitet og hva som skaper trygghet, da er det ikke rart at de 50 millioner kronene til «Grønland-løft» ikke har gitt resultater.

Når familier som lever under fattigdomsgrensen blir plassert i leiligheter som ligger midt i rusmiljøet. Der søppelet flyter, hærverk og forfall ikke blir tatt tak i. Narkomane og farlig trafikk er en del av skoleveien.

Da får du det som Grønland sliter med. Du får utenforskap og unge som gir blaffen. De gir blaffen fordi alt rundt dem peker på at samfunnet gir blaffen i dem. Det er ingen som gidder å reparere det knuste vinduet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter