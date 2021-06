Vy står igjen på perrongen når toget går

Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef og småbarnsfar

30. juni 2021 20:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Med bærekraft i ryggmargen burde det være lett å kombinere sykkel og tog! Så feil kan man ta, skriver Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Berit Roald/NTB

Barna ville utforske Oslo på sykkel i sommer. «Så gøy!» tenkte vi. Det var før vi skjønte hvor vanskelig det skulle bli å dra på sykkelferie med Vy.

I år som i fjor er det norgesferie som gjelder. Vi lot våre fire barn foreslå hva de hadde mest lyst til å gjøre i sommer. «Vi vil utforske Oslo på sykkel», var det samstemte svaret.

Som mange andre familier er vi blitt glade i å bruke de flotte sykkelveiene i Bergen. Og i Oslo skal de være enda bedre. Der investeres det hele 8,5 milliarder kroner på sykkelveier i perioden 2019–2025.

Samtidig er kortreist, bærekraftig turisme i vinden. Senest 26. mai i år satte regjeringen ned et utvalg som skal gi råd om bærekraftige reisemål. Det mangler ikke på visjoner.

Med bærekraft i ryggmargen burde det være lett å kombinere sykkel og tog! Så feil kan man ta.

Vy har respondert med slagordet: «Det skal være enkelt å reise grønt.» De har fine nettsider med tips til norgesferien, med blide familier på sykkeltur og flotte visjoner der de forteller oss at «bærekraft har vært en del av Vy-gruppens ryggmarg i 135 år». Med bærekraft i ryggmargen burde det være lett å kombinere sykkel og tog! Så feil kan man ta.

Feil i systemet?

I mai startet vi planleggingen, og først ut var togbilletter for to voksne, fem barn og seks sykler fra Bergen til Oslo. Etter et kjapt søk fikk vi opp at det kun var plass til oss på ett tog. Det var fremme i Oslo kl. 00:25, og den eneste returen hadde avreise kl. 06:25.

Ankomst midt på natten med en treåring og retur kl. 06:25 med fjortiser er vel så langt unna familieidyll det er mulig å komme.

Vi utvidet søket og sjekket alle datoer i en treukersperiode. Med samme resultat: Kun denne ene avgangen, med ankomst kl. 00:25 og avreise fra Oslo kl. 06:25.

Dette kunne ikke stemme, tenkte vi og hev oss på sykkelen inn til jernbanestasjonen i Bergen.

Møte med en oppgitt Vy-ansatt

I billettluken fortalte vi optimistisk hva vi ønsket. To voksne og fem barn med seks sykler ønsket å reise tur-retur Oslo en gang i uke 29–31 med ankomst Oslo før midnatt.

Den Vy-ansatte forklarte at det dessverre kun var plass til fire sykler pr. tog. Vi antok at han snakket om hver togvogn, men han presiserte at det var pr. togavgang.

Fire sykler? Han sa litt brydd at i fjor hadde de hatt kapasitet til fem sykler pr. togavgang, men i år hadde de gått ned til fire.

Han sa videre at et fantes et «nattog» med noe større kapasitet for sykler, men det er rigget for oslofolk som vil sykle Rallarvegen.

Vi så oppgitt på hverandre. Kunne det tenkes at familier på Vestlandet er interessert i tilsvarende tilbud?

Monopolistens forbannelse

Vy har monopol på togreisen mellom Bergen og Oslo. Selve indrefileten av norske turiststrekninger. Et eldorado av muligheter for bærekraftig turisme. Men Vy står igjen på perrongen i en tid der de har alle muligheter.

Dette føyer seg dessverre inn i et mønster i Vys forvaltning av Bergensbanen-konsesjonen.

Det handler om å sikre at ansatte på togstasjonen i Bergen er stolte over det Vy har å tilby

I klimakrisens tid er det stadig flere som ønsker å erstatte fly med tog på sine reiser til Oslo, og det til tross for at reisetiden er den samme som i 1966. Det var først etter at næringslivet samlet over 1000 underskrifter at Vy nylig fikset tilstrekkelig med sovevogner.

Keiserens nye logo

Det er nå to år siden Vy besluttet å bruke 280 millioner på ny profil. Men kundetilfredshet og et sterkt omdømme handler om tjenester og tilbud, ikke om logo.

Som bedriftsleder vet jeg alt om hvor vanskelig det er alltid å levere god service. Men denne saken handler om noe annet: å utvikle et tjenestetilbud i tråd med vår tid og som kundene etterspør. Det handler om å sikre at ansatte på togstasjonen i Bergen er stolte over det Vy har å tilby.

Skal visjoner bli mer enn floskler, må bærekraftig turisme bli butikk

I Vys visjonsdokument står det fint: «For at kundene skal ønske å reise kollektivt, må de oppleve det som like godt eller bedre enn å reise med egen bil.»

Skal visjoner bli mer enn floskler, må bærekraftig turisme bli butikk. Markedssituasjonen kunne ikke vært bedre enn sommeren 2021, der kun 9 prosent av oss ønsker å feriere i utlandet.

Det ble stor oppstandelse da Vy tapte anbudet om Sørlandsbanen. Den manglende evnen til å gå fra preik til praksis når det gjelder kortreist bærekraftig turisme, får en til å tenke at også Bergensbanen kunne vært bedre stilt i andre hender. Trist, men sant.

Et sykkelheat i to puljer

Ungene var urokkelige, de vil utforske Oslo på sykkel i sommer. Så da blir det Oslo-tur på kohorten vår i to puljer. Først til Finse, så til Geilo, senere til Oslo og til slutt hjem til Bergen.

Totalprisen for togreisen over fjellet med seks sykler ble 15.136 kroner. Barna har bestemt at det blir en jentepulje og en guttepulje. Det høres kanskje gammeldags ut. Men pytt-pytt, vi reiser jo tross alt på skinner fra 1966.

Jan Erik Kjerpeseth er konsernsjef i Sparebanken Vest.