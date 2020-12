Et dypt løgnaktig inntrykk av historien i «Atlantic Crossing»

Erling Lorentzen Enkemann etter prinsesse Ragnhild

7. des. 2020 13:37 Sist oppdatert 12 minutter siden

previous







fullscreen next I TV-serien Atlantic Crossing blir prinsesse Ragnhild, prinsesse Astrid og prins Harald, forsøkt kidnappet. 1 av 3 Foto: Skjermdump/NRK

Resultatet er blitt direkte grotesk.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg kan ikke unnlate å reagere på NRKs TV-drama Atlantic Crossing, som har utgitt seg for å være serien om da kronprinsesse Märtha endret historien under andre verdenskrig. Seerne får inntrykk av at dette bygger på historiske realiteter.

For en som deltok i krigen, og i tillegg sto nær medlemmer av kongefamilien, som her portretteres på nærgående vis, er resultatet, med sine mange tendensiøse fremstillinger, blitt direkte grotesk.

Gjennom å legge seg tett på virkelige begivenheter, med kjente historiske personer hvis liv vi vet noe om, og samtidig ta seg de største friheter, skaper Atlantic Crossing et dypt løgnaktig inntrykk av historien.

Kongefamilien har ikke muligheten til å gi uttrykk for sine meninger. Når jeg velger å ytre meg, er det fordi jeg sto nær noen av dem hvis liv her er blitt brukt i kommersiell hensikt. En slik spekulativ utnyttelse av vergeløse personer i underholdningsøyemed er intet mindre enn skammelig.

Erling Lorentzen og prinsesse Ragnhild, kong Olav Vs eldste datter, giftet seg i 1953. Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen døde i 2012. Foto: NTB