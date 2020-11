Ulven skaper ikke «ulevelige tilstander»

Robert Huldt Taksidermist og storvilt- og rovviltjeger

Slik kan en ulv se ut etter å ha beitet blåbær noen dager, skriver innleggsforfatteren. Foto: Robert Huldt

Noen hevder at ulven påfører folk i distriktene store påkjenninger og ødelegger næringer.

Jeg har mangeårig erfaring med ulv og har opparbeidet meg stor kunnskap om temaet. Derfor er det lett å gjennomskue usannheter om store rovdyr. Noen hevder at ulven påfører folk i distriktene store påkjenninger og ødelegger næringer.

Robert Huldt er taksidermist (stopper ut dyr), storvilt- og rovviltjeger. Foto: Privat

Spor etter ulv

Det er ikke uvanlig at folk som er bosatt innenfor ulverevir, kan observere ulv og se spor og sportegn etter den og andre dyr. Problemet er at hver gang en ulv har krysset en vei, eller noen har lagt frem et viltkamerabilde eller mobilbilde tatt fra bil, raser debatten på sosiale medier.

Lokalavisene omfavner selvoppnevnte lokale «ulveeksperter» og bruker ofte disse ukritisk som kilder. Mer enn en gang har ulv som har forvillet seg nær bebyggelse og som kun har prøvd å komme seg i sikkerhet, blitt omtalt som ulv med uønsket adferd som må skytes.

Det er avholdt møter med statsråden der enkelte har håp om å påvirke til masseuttak av ulv.

I den forbindelse ble det i Elverum satt i gang en såkalt undersøkelse. Innbyggerne ble oppfordret til å fortelle om sine opplevelser med ulv. Ifølge det som er opplyst, var det 64 personer som henvendte seg til kommunen. Av disse hadde visstnok 40 hatt en negativ opplevelse med ulv. Mange deltar ikke i slike undersøkelser. De frykter for represalier.

Filmdokumentasjon

For at statsråden og andre kan få et reelt innblikk i adferden til de såkalte «nærgående ulvene med uønsket adferd som skaper ulvetrykk i Elverum», kan jeg fremlegge film. Den ene viser først alfaparet og så valpene i den nyetablerte Hornmo-flokken. Denne lever for øvrig nærmest usynlig og uten å plage et eneste menneske på noen måte!

Ulvene beveger seg fremover, nærmest som om de går på nåler med alle sanser i helspenn. Grunnen er at jeg gikk der to dager før. Jeg ber alle også merke seg at dette er valper fra i år. Som man kan se på filmen, finnes det ikke tegn på annet enn frykt for å bli eksponert for mennesker. Lek og barnslig adferd er lagt til side.

Skaper ulevelige tilstander?

Nå vil nok såkalte eksperter hevde at «dette er voksne valper, og de leker ikke». Jeg har dokumentasjon på hvordan hele flokken leker på en gresslette med et gammelt nett, noe som tydeligvis er spennende. Man kan spørre seg: Vitner disse filmene om ulv som skaper nærmest ulevelige tilstander og ulvetrykk?

Ulvevalp som beiter blåbær. Foto: Robert Huldt

Det hevdes også at ulver med store mager ikke kan ha vandret på fire ben til Norge, og at slike ulver bør skytes da fettlaget er bevis på at de er utsatt. Jeg kan vise et bilde av en ulv fra samme flokk. Alle kan se hvordan den kan se ut etter å ha beitet blåbær noen dager. Nå vil nok enkelte hevde at «ulv beiter ikke bær». Jeg kan også vise et bilde av en ulvevalp som beiter blåbær!

