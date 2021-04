Kvinner med alvorlig endometriose må få en formalisert behandlingstjeneste!

Marit Lieng Leder, Kvinneklinikken Oslo universitetssykehus

Elisabeth Raasholm Larby Styreleder, Endometrioseforeningen

Kirsten Hald Avdelingsleder, gynekologisk avdeling Oslo universitetssykehus

Guri Majak Seksjonsleder, gynekologisk avdeling Oslo universitetssykehus

Elisabeth T. Swärd Brukerrådsleder, Kvinneklinikken Oslo universitetssykehus

13 minutter siden

Bildet viser Kvinnesenteret på Ullevål sykehus. Her møter de årlig rundt 2000 kvinner med diagnosen endometriose, skriver debattantene. Foto: Terje Pedersen/NTB

I dag er det store geografiske forskjeller i behandlingen. Det er uakseptabelt.

Den siste tiden er det med rette blitt satt søkelys på tilstanden endometriose og behovet for et formalisert behandlingstilbud for kvinnene som er hardest rammet.

Endometriose er en kronisk sykdom og rammer så mange som 1 av 10 kvinner. Likevel har mange uttalte plager i lang tid før de får en diagnose og adekvat behandling. Samfunnskostnaden assosiert med endometriose er enorm. Den kan sammenlignes med andre kroniske sykdommer som diabetes og leddgikt.

Hvorfor er da ikke diagnostikk og behandlingstilbud for disse kvinnene i 2021 strømlinjeformet og i tråd med internasjonale anbefalinger?

Fakta Endometriose Én av de vanligste kvinnesykdommene. Man antar at 10 prosent av fruktbare kvinner er rammet. Mange lever uten symptomer.

Omtrent 40 prosent av infertile og rundt 25 prosent av kvinner med underlivssmerter har endometriose.

De vanligste symptomene er smerter og vansker med å bli gravid.

Endometriose er en kronisk sykdom, og det finnes ingen behandling som kan fjerne den helt. Behandlingene som finnes i dag, er smertebehandling, kirurgi og hormonbehandling. Kilde: Helse-Norge, Endometrioseforeningen Vis mer

Nasjonale ulikheter

Det er store geografiske forskjeller i behandlingen av kvinner med endometriose i Norge, ifølge Helseatlas for gynekologi, laget av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. En slik skjevhet i behandlingstilbudet mener vi er uakseptabelt.

Flere land i Europa, inkludert våre naboland Sverige og Danmark, har sentralisert behandlingen av kvinner med alvorlig endometriose.

Et slikt samlet behandlingstilbud betyr ikke en nedbygging av eksisterende tilbud ved andre sykehus. Tvert imot innebærer det en hevet kompetanse rundt kvinnene med mest avansert sykdom.

Strandet søknadsprosess

Ved kvinneklinikken Oslo universitetssykehus (OUS) ser vi årlig rundt 2000 kvinner med diagnosen endometriose. For dem som er hardest rammet, har vi en veletablert tverrfaglig diagnostikk og behandling. På bakgrunn av dette har vi søkt om status som nasjonal behandlingstjeneste for alvorlig endometriose både alene og i samarbeid med Haukeland sykehus. Søknadene har stoppet hos Helse sør-øst og har aldri vært oppe til vurdering.

Endometriose har altfor lenge vært underkjent, underdiagnostisert og underbehandlet. På vegne av 260.000 kvinner med diagnosen i Norge mener vi det er på høy tid at behandlingen av kvinner med de alvorligste formene av sykdommen sentraliseres.