Kort sagt, torsdag 18. mars

Debattredaksjonen

8 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Anne Frank for barn. Aktivistisk næringspolitikk. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Har forlagssjefen lest boken?

Hvor mye svada og omtrentlighet skal man tolerere fra det som en gang var ørnen i norsk forlagsverden?

Gyldendal har utgitt en bok om Anne Frank, beregnet på aldersgruppen tre til seks år.

I et debattinnlegg stilte jeg spørsmålet: «Små barn ble drept i tyske konsentrasjonsleirer, men hvor tidlig skal vi fortelle deres jevnaldrende om det som skjedde?» Jeg konkluderte med at Gyldendal aldri burde ha utgitt en bok om Anne Frank for denne aldersgruppen.

I et tilsvar skriver Gyldendals Eva Thesen at jeg «mener det er upassende for unge barn å lese om hennes liv». Men det var ikke det jeg skrev. Deretter følger en masse svada om Gyldendals gode hensikter og en påstand om at forfatteren Sanchez Vegara har tilpasset boken unge lesere.

Men har hun det?

Thesen hevder at boken «ikke [er] en eksplisitt beretning om et barn som blir sendt til en konsentrasjonsleir. Det er en fremstilling av en ung jente som rykkes opp fra en trygg oppvekst og sendes på flukt».

Men den som leser boken, vil se at teksten eksplisitt forteller at familien ble funnet og arrestert av nazistene, «dyttet inn på et tog fullt av mennesker», og deretter sendt til «en konsentrasjonsleir» som beskrives som «det verste stedet på jorda». Deretter kan vi lese følgende: «Faren til Anne, som het Otto, var den eneste i familien som overlevde den forferdelige krigen.»

Barn i alle aldre, også de som er tre til seks år, vil lure på hva som skjedde i konsentrasjonsleiren.

Selv lurer jeg på om forlagssjefen har lest boken hun forsvarer.

Henrik Hovland, forfatter

Politiske vinder

Kjell Roland svarer 16. mars på en kort kommentar jeg hadde 6. mars til hans kronikk 28. februar. Saken er dreiningen mot en mer aktivistisk næringspolitikk som vi nå ser i mange land.

Vi må realitetsorientere oss, mener Roland, samtidig som han gir meg rett i at vi i Norge har en del uheldige erfaringer med aktiv industripolitikk. Aktiv statlig politikk var imidlertid vellykket for oljevirksomheten, fremhever Roland, og han tror vi står foran muligheter av samme type nå.

Det er stor forskjell på å «temme» en i utgangspunktet svært lønnsom virksomhet som olje- og gassutvinning, hvor det var mange cowboyer som ikke var vant til å tenke at grunnrenten tilhører fellesskapet, og å bruke subsidier til å forsøke å få lønnsomhet i utvalgte prosjekter som i utgangspunktet er ulønnsomme. Det er fristende å bruke bildet om at det lettere å temme en vill laks enn å blåse liv i en dau sild. Det var heller ikke staten som pekte ut petroleumsvirksomhet som en ny næring for Norge.

Staten har selvsagt en rolle overfor næringslivet ved å sette rammer for virksomheten, utvikle infrastruktur, sette inn tiltak mot forurensninger og så videre. Men staten har ikke noe fortrinn i å peke ut vinnere.

Vi bør ikke snu oss etter alle politiske vinder som blåser inn over oss, enten de kommer fra EU eller USA. Jeg tror det vil være svært uklokt, og dyrt, å legge opp til en aktivistisk stat i næringspolitikken. Det betyr selvsagt ikke at norske bedrifter ikke skal lete etter muligheter for grønn verdiskapning, tvert imot.

Steinar Juel, samfunnsøkonom, Civita