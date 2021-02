Republikanerne har et kultproblem

Jonathan Roth leder, Democrats Abroad Norway (valgt av Det demokratiske partiet)

6. januar i år stormet støttespillere av Donald Trump den amerikanske kongressbygningen. Foto: Jose Luis Magana / FR159526 AP

Vi må bekjempe ekstremister, og republikanerne må snart ta tak i dette selv. Ellers er det akkurat ekstremister de kommer til å være.

Som leder for Democrats Abroad Norway har jeg tro på at når vårt parti er ved makten, er det partiets agenda som utfører snakkingen.

Men jeg må desillusjonere leserne: Vi har ikke normale tider, og opposisjonen vår er ikke på noen måte et normalt parti.

Karismatiske kultledere

Først litt historie. For 43 år siden lå assistenten til en kongressrepresentant musestille på en rullebane i Jonestown, Guyana. Hun var blitt skutt fem ganger og spilte død, slik at de som prøvde å drepe henne, ikke skulle avslutte jobben.

Kongressrepresentanten Leo Ryan var blitt drept fordi han kom for å undersøke «The Peoples Temple», de bevæpnede tilhengerne til den karismatiske kultlederen Jim Jones som forsvarte hans visjon. Det endte i et blodbad.

6. januar i år lå den samme assistenten, nå kongressrepresentant Jackie Speier fra California, musestille og spilte død på gulvet i publikumsgalleriet i Kongressen. Hun hørte skudd og trodde at hun kom til å bli skutt igjen, denne gang i USAs parlament.

Hvis dere ikke kan se forbindelsen mellom de to hendelsene, må det være med vilje.

Folk i hele USA er blitt programmert, via frykt og desinformasjon, av en karismatisk kultleder som tilfeldigvis også var president. I sin lojalitet gjorde de ting som en gang ville ha vært utenkelige. Dette er prismet som den politiske dynamikken i USA må ses gjennom.

Eksistensiell trussel

De som er seriøst interessert i politikk, vet at vi har en krise av legendariske proporsjoner, med et parti som er i ferd med å bli ubetydelig hva angår antall stemmer både regionalt og i vippestatene.

Det stemmer ikke at demokratene liker å se dette skje. Dette er en eksistensiell trussel for demokratiet vårt.

Kombinasjonen av hvit identitetspolitikk ansporet av et parti som ikke kan vinne viktige valg med trumpisme som sin viktigste bestanddel, og ikke kan få mer enn litt over 40 prosent av stemmene i presidentvalg, kan bare produsere ekstremisme i et topartisystem.

Vi vet at for å komme videre, trenger vi et system med to sunne politiske partier som kan stimulere til levende debatt. Men vi er langt unna det nå.

Politikeren Barry Goldwaters berømte ord om at ekstremisme ikke er umoralsk når det gjelder å forsvare friheten, kunne nå stått på det republikanske seglet under QAnon-logoen. Det står nå 500 soldater i vår hovedstad som skal slå tilbake trusler fra tilhengerne til den forrige presidenten.

Det antas at bare 10–15 prosent av stemmeberettigede i landet hører med til trumpismens kjerne. Det er likevel en betydelig del av befolkningen. Trusselen om vold er reell.

Republikanerne må ta tak i dette

Republikanernes leder i Norge fortalte dere at høyresidens metoder ligger innenfor normale, anerkjente grenser – de hadde jo millioner av stemmer (Aftenposten 26. januar)! Vi har et «winner-takes-it-all»-system, og det partiet tapte, og det svir å tape.

Løgnene og påstandene om at deres stemmer var mer legitime enn det andre partiets stemmer, er punktet der systemet kollapser. Vi er på randen av det nå.

Denne lederen skrev også at Kongressen fortjente en «face-to-face»-konfrontasjon. Han vet svært godt at i vårt demokrati har Kongressen alltid en åpen dør. Når han snakker om å bruke makt i politikken, setter han seg utenfor uten min hjelp.

Vi behøver ikke nødvendigvis gå tilbake til Jonestown og koble en kjent kulttragedie til politikken vår, men det er helt utrolig at det er mulig. Vi må bekjempe ekstremister, og republikanerne må snart ta tak i dette selv, ellers er det akkurat det de kommer til å være.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.