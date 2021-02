Vi vet ikke hvor det neste smitteutbruddet vil komme

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

27 minutter siden

96 kommuner er uten smitte, men vaksinene blir fortsatt fordelt jevnt over landet. Nå forklarer helseminister Bent Høie (H) hvorfor han mener geografisk prioritering ikke nødvendigvis er rette veien å gå. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dersom de i risikogruppen ikke er vaksinert, kan man risikere at liv går tapt.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I diskusjonen om fordeling av vaksine i Norge har mange tatt til orde for at vi bør prioritere vaksinen til områder med høy smitte over tid, ikke dele den likt ut over hele landet.

Det viktigste argumentet er at selv om en sykehjemspasient i Sogndal og en på Søndre Nordstrand tåler smitten like dårlig, vil det være større sannsynlighet for at sykehjemspasienten på Søndre Nordstrand blir smittet. Det virker logisk å beskytte først der smitten er størst.

Ikke riktig for dagens situasjon

Det andre argumentet er hensynet til alle. Områder med høy smitte over lang tid, slik som i Oslo, har over tid hatt strengere tiltak enn områder med lav smitte. Hvis vaksinering i disse områdene kan få ned smitten, og dermed tiltakene, blir byrden av pandemien mer likt fordelt i landet. Det virker logisk å bruke vaksinen for å lette på tiltakene først for dem som over tid har hatt det tøffest.

Målet med vaksineringen er å ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. Det er gruppene som har økt risiko for å alvorlig forløp og død, som vil ha størst nytte av å være beskyttet mot covid-19.

Hvis vi holder fast på denne målsetningen, er dessverre begge disse veldig logiske konklusjonene om geografisk prioritering ikke nødvendigvis riktig slik situasjonen er nå.

Kan risikere at liv går tapt

Jeg skal forsøke å forklare hvorfor våre fremste fagfolk fortsatt anbefaler lik fordeling i landet.

Vi får foreløpig ikke store ukentlige leveranser av vaksine, og vaksinene har først full effekt etter to doser og minst fire uker. Skal en skjevfordeling ha effekt, må mange i risikogruppen vaksineres i områdene som prioriteres.

Dette kartet viser en oversikt over kommuner uten smitte:

Foto: Aftenposten

Hvis dette gjelder Oslo, eller for eksempel alle kommuner med høyest smitte, så betyr det at vaksineringen må reduseres vesentlig eller stoppe helt opp i resten av landet i en lengre periode. Da må summen av liv og helse som beskyttes beregnes.

Det enkle svaret på dette er at det er fare for at flere vil bli alvorlig syke og dø totalt i landet vårt, hvis vi nå prioriterer knappe vaksiner til ett av områdene med mest smitte. Vi vet heller ikke hvor det neste smitteutbruddet vil komme. Og er ikke de i risikogruppen vaksinert, kan man risikere at liv går tapt.

Vanskelig å oppnå

Dette kompliseres ytterligere av at hvis smitten var veldig høy i Oslo, må effekten av vaksineringen på smittespredningen være veldig sterk for å ha effekt. Slik det ser ut nå, er en slik effekt vanskelig å oppnå. Både fordi det krever tilgang på flere vaksiner enn det vi har, og fordi det fortsatt er usikkerhet om vaksinens effekt på smittespredningen.

Folkehelseinstituttet (FHI) tror den har effekt på smittespredningen, så en slik effekt er ikke satt til null i beregningene. Det er gjort ulike beregninger der den smittereduserende effekten både er mer og mindre enn 50 prosent.

Dette henger sammen med tiltaksbyrde. Tiltakene har også negativ effekt på liv og helse, ikke minst for unge som skal leve lenge. Hvis en skjevfordeling av vaksine hadde ført til raske lettelser av tiltak for de unge, hadde det vært et argument.

Mer alvorlig sykdom og død

Men det vi vet, er at tiltakene vi har, virker godt mot smittespredningen. Nå har vi foreløpig ikke denne kunnskapen om de vaksinene vi har tilgjengelig. Dermed vil en skjevfordeling kunne føre til mer alvorlig sykdom og død i deler av landet.

Trolig ville også dette igjen ført til enda sterkere tiltak mot smitte over lengre tid.

Og det vil heller ikke ha den positive effekten på yngres helse fordi lettelse av tiltakene hadde ført til mer smitte, mer alvorlig sykdom og død. Både i resten av landet og i det prioriterte området. Trolig ville også dette igjen ført til enda sterkere tiltak mot smitte over lengre tid.

Det krevende i denne saken er derfor at det som virker logisk, ikke er det riktige. Det riktige er vanskelig å fremstille enkelt fordi det er komplisert.

Ikke hugget i stein

Jeg er glad for at vi har kompetente fagfolk i Norge som kan vurdere disse kompliserte spørsmålene og gi oss politikere gode råd. Men også at våre fagfolk er åpne om vurderingene, stiller opp i mediene og forsøker å forklare oss alle disse kompliserte sammenhengene.

Er dette hugget i stein? Nei. Flere faktorer kan endre dette. Det første er at det kan endre seg når større deler av risikogruppen i hele landet er beskyttet. Det andre er at det kan endre seg med tilgang på vaksine og ny kunnskap om vaksinens effekt. Det tredje er at det kan endre seg som følge av smittesituasjonen.

Derfor har regjeringen vedtatt en vaksinestrategi som bygger på FHIs råd, inkludert rådet om at den må kunne endres og tilpasses underveis.