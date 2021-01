Derfor måtte Aleksej Navalnyj fjernes

Lene Wetteland leder, Eurasia-avdelingen, Den norske Helsingforskomité

Inna Sangadzhieva Seniorrådgiver, Den norske Helsingforskomité

Navalnyj har vist det russiske regimet og hele verden at han ikke er redd. Et fritt menneske kan ødelegge mye for et repressivt regime. Endringene vil komme, skriver innleggsforfatterne. Foto: REUTERS TV / X00514

Forrige ukes ulovlige hasterettssak har for alvor vist hvor langt russiske myndigheter er villige til å gå for å ta Aleksej Navalnyj. Her er seks grunner til at regimet avslører seg selv.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

17. januar 2021 forblir en historisk dag i Russland. Millioner av russere fulgte Aleksej Navalnyjs retur rett i hendene på dem som holdt på å avlive ham.

Det var ingen tvil om at han ville bli arrestert. Russiske myndigheter ønsket ikke Navalnyj i Russland. De ønsket ham ikke i live. Men det har kostet.

En enda større trussel

Navalnyj har etter forgiftningen og returen vakt respekt også blant dem som har vært uenige med ham. Han har skapt seg en enda større tilhengerskare. Han har vist at han er villig til å risikere livet for at russiske borgere skal få kjennskap til omfattende korrupsjon, benytte seg av sin rett til å ytre seg, delta i valg og organisere seg. Slik er han også en enda større trussel for russiske myndigheter.

Navalnyj er blitt utsatt for flere fengslinger, overfall og angrep med kjemiske stoffer. Hans bror Oleg har sonet tre år i fengsel i den samme korrupsjonssaken som Aleksej nå er idømt varetekt for.

Begge har vunnet denne saken i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), og Aleksej har også vunnet seks andre saker. Storkammeret i EMD har slått fast at behandlingen av ham representerte brudd på retten til frihet, til rettferdig rettergang og forsamlingsretten.

Lene Wetteland (t.v.) og Inna Sangadzhieva. Foto: Den norske Helsingforskomité

Seks grunner

Det er minst seks grunner til at regimet tvinges til å ta av seg masken i møtet med Navalnyj.

1. Navalnyj kaller en spade for en spade. Putin har alltid brukt kriminell sjargong i ulike sammenhenger. Navalnyj har benyttet seg av dette ved å banke inn et smittsomt mantra om Putins parti Forente Russland: Partiet representerer en kriminell bande av svindlere og tyver. Navalnyj avkler, dokumenterer og presenterer makthavernes hvitvasking og pengeoverføring til Vesten.

2. Navalnyj har synliggjort dype forbindelser mellom maktelitene og næringsliv. Russere er vant til korrupsjon som en naturlig del av livet. Til tross for enkelte aksjoner fra myndighetene forblir systemet korrupt. Navalnyj står bak et anti-korrupsjonsfond som har produsert overbevisende etterforskningsarbeid. Selv mens Navalnyj sitter arrestert, forteller han oss om Putins palass på størrelse med Versailles, i et land med 20 millioner fattige.

3. Anti-korrupsjonsfondet ble et nettverk av likesinnede mennesker som i fellesskap bekjemper ondskap hele landet ønsker å kvitte seg med. Nettverket bygger tillit, fordeler ansvar og refererer til internasjonale rettsprinsipper.

4. Hadde Russland hatt frie og rettferdige valg, ville Navalnyj vunnet allerede i 2013. Da tok ikke Putin den unge, ambisiøse politikeren på alvor, og Navalnyj ble nummer to ved guvernørvalget i Moskva. Anti-korrupsjonsnettverket er gradvis blitt politiske regionale enheter, Navalnyj-staber. I 2019 ble Navalnyj igjen nektet å registrere sitt parti, Russlands Fremtid.

5. Navalnyjs kampanje «Klok stemmegivning» er en klar trussel for Forent Russland under dumavalget senere i år. Den oppfordrer velgerne til å stemme på hvilket som helst annet parti og har allerede lykkes ved flere lokalvalg. Forente Russland har ingen plan for å bedre sin oppslutning. I hastverk er det vedtatt lover som hindrer andre å stille til valg eller å være uavhengige valgobservatører, ettersom også enkeltpersoner nå kan bli utenlandske agenter.

6. Navalnyj er en ekte politiker som har gjennomført reelle valgkamper russerne ikke har sett maken til siden 1990-tallet. Han ble ikke registrert som presidentkandidat i 2017, men brukte likevel den turbulente førvalgsperioden til valgkamp: Han reiste rundt i landet og traff sine velgere, deltok i debatter og viste at han kan føre dialog. Det er noe russisk maktelite og Putin selv aldri har gjort.

Endringene vil komme

Mange har satt eget liv og skjebne på spill for en bedre fremtid i Russland før Navalnyj. Journalisten Anna Politkovskaja, opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov, aktivisten Natalia Estemirova – ingen av drapssakene er oppklart. Det er i dag over 700 politiske fanger i landet. Men folket vil ha endring.

Navalnyj har vist det russiske regimet og hele verden at han ikke er redd. Et fritt menneske kan ødelegge mye for et repressivt regime. Endringene vil komme.