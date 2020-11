Atlantic Crossing setter NRKs troverdighet på spill

Ivo de Figueiredo Historiker og forfatter

Filmskaperne ender med å forsvare seg som amatørhistorikere, skriver Ivo de Figueiredo om kronprinsesse Märthas rolle. Foto: Julie Vrabelova/NRK

NRK burde være selve fyrtårnet når det gjelder å skille mellom sant og usant.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

TV-serien Atlantic Crossing har fått drepende kritikk for sin historiefremstilling, særlig for den absurde påstanden hele serien leder frem mot: At Norges kronprinsesse Märtha var instrumentell i å få USA med i krigen, og dermed sikre de allierte seieren over Hitler.

Norges kronprinsesse Märtha var en svært viktig aktør i å få USA med i krigen, om man skal tro Atlantic Crossing. Her er kronprinsesse Märtha i samtale med den amerikanske presidenten i NRK-serien. Foto: Dusan Martincek/NRK

Lek med historien

I sitt forsvar for serien minner NRKs dramaredaktør Ivar Køhn om hvordan fiksjonen kan gi nye perspektiver på historien. Og det er sant nok, tenk bare på Gudfaren-trilogien, som forteller myten om USAs tilblivelse gjennom livet til én mafiafamilie. Eller Sally Potters historiske kjønnsodyssé i Orlando. For ikke å glemme serien Babylon Berlin, der modernitetens kriseår i Weimar-perioden fanges elegant.

Felles for de nevnte er at filmskaperne har skapt et fiksjonsplot innenfor en solid historisk ramme. Om virkelige personer opptrer, er de gjerne omdiktet til gjenkjennelige, ikke identiske, karakterer, og de er ikke bærende for plotet. Ikke minst klarer man å formidle sin historielek til publikum, spille på vår historiske interesse og befrukte vår undring over det som skjedde og kunne ha skjedd.

En umulig kontrakt

Slike filmer og serier finnes det få, om noen, av i Norge. I Max Manus, Kon Tiki, Harry & Charles, Kampen om tungtvannet og Kongens nei har man i stedet forsøkt å få publikum til å signere en umulig kontrakt: Man har satt seg fore å fortelle et stykke sann historie som ikke lar seg forene med breddefilmens format.

Når historikerne så innvender at, nei, det var da ikke slik det var, svarer filmskaperne med å påberope seg en «kunstnerisk frihet». Ved nærmere ettersyn fremstår ikke denne som noe mer enn nødgrep for å fortelle en enkel historie effektivt på kort tid, med tydelige helter og skurker.

et historiesyn som er så tullete at man tar seg i å lure på om de tror på det selv

De har altså nettopp ikke brukt sin kunstneriske frihet. De har ikke kunnet det, fordi filmatiseringene står og faller på at publikum oppfatter fortellingen som historisk sann.

Konsekvensen er at filmskaperne hver gang ender ikke med å forklare seg som filmkunstnere, men med å forsvare seg som amatørhistorikere med et historiesyn som er så tullete at man tar seg i å lure på om de tror på det selv.

Fake history

Ingenting nytt under filmlampene, altså. Med Atlantic Crossing har man imidlertid krysset grensen fra dårlig film til fake history, slik fagfolk som Tore Rem, Tom Kristiansen og Tor Bomann-Larsen har påpekt. For det seriens forsvarere glatt overser, er at dens skapere fortsetter å insistere på at seriens historiefortolkning er sann, eller i det minste like gyldig som historikernes. Som Ivar Køhn sier det på vegne av NRK: «Historien kan tolkes, og det er interessant å få inn andre perspektiv enn det som Bomann-Larsen representerer». Alle tolkninger er altså like gode, så lenge man tilbyr et «perspektiv».

Slik demonstrerer Køhn at hans forståelse av historisk sannhet ikke ligger på et høyere nivå enn det som de siste fire årene har vært demonstrert fra en viss avtroppende amerikansk president.

Ivo de Figueiredo er historiker og forfatter. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

NRKs ansvar

Så da var vi kommet dit. Køhn har selv brakt debatten ut av kunstens domene og over i historiefaget. Atlantic Crossing er dermed blitt tema i den viktige samtalen om vilkårene for sannhet og faktisitet i vår tid. NRK burde være selve fyrtårnet.

I stedet er det blitt stadig vanskeligere å skille mellom nyheter og content marketing, for eksempel når statskanalen lanserer sine egne, tidvis innholdsfattige dokumentarer som breaking news.

Med Atlantic Crossing er man gått videre. Her undergraver man regelrett skillet mellom sant og usant.

Med Atlantic Crossing er man gått ett skritt videre. Her undergraver man regelrett skillet mellom sant og usant, ikke bare gjennom Køhns apologi, men også med «faktasjekken» som ledsager hver episode på Nrk.no. Motivet er åpenbart å komme kritikerne i forkjøpet ved å underlegge seg selv en «kritisk» gjennomgang som uansett ender med stempelet «godkjent for salg». Faktasjekken er som kjent et format opprettet for å hjelpe publikum med å skjelne mellom ekte og falske nyheter. Dersom NRK hadde lært noe av sin grundige dekning av det amerikanske valget, ville de innsett hvilken galei de er ute på her.

Er det så farlig?

Det samme gjelder Aftenpostens Frank Rossavik. Han spør om det er så farlig at usant presenteres som sant, så lenge vi lever i et demokrati der den frie debatten sørger for å sette ting på plass. Ja, hadde det bare vært så vel.

Nå tar publikum kanskje ikke varig skade av en dårlig TV-serie, i så tilfelle hadde norsk filmhistorie vært en større trussel mot folkehelsen enn selve krigshistorien. Men én ting er å utholde norske regissørers juks med historien. Deres jobb er jo å lyve, problemet er at de ikke lyver godt nok. At de ikke bruker sin kunstneriske frihet til å skape fortellinger om fortiden på en måte som gir mening for vår tid.

Langt mer bekymringsfullt er det å observere hvordan statskanalen fremsetter det rene visvas av historisk argumentasjon for å forsvare sin investering på 70 millioner skattekroner i en serie som på ramme alvor vil gjøre kronprinsesse Märtha til verdens redningskvinne, til fortrengsel for de virkelige aktørene. Det er ikke bare pinlig, men direkte foruroligende.