Så du er redd for å bli outet i #metoo? | Sidsel Fjelltun

#Metoo-kampanjen har ikke stilnet, og stadig flere mektige menn anklages. Deres vanligste reaksjon er benektelse i ulike former: Jeg har ikke gjort dette. Jeg husker det ikke. Jeg er forferdet over disse beskyldningene. Hvorfor kommer hun med det nå? Hun er en løgner. Benektelse som strategi har imidlertid gått ut på dato. Vi har forstått hvor utbredt trakassering er, og de utsattes stemmer blir sterkere og sterkere.

Mange menn synes å svette om dagen, for hvem er neste ut? Det nyeste eksempelet ser vi i Frode Thuens spalte, der en redd mann skriver inn om hva han kan gjøre for å unngå å bli outet for fortidens synder, og hva han skal gjøre om dette skjer. La oss dvele litt ved det. Hans tanke er ikke først og fremst hvordan han kan gjøre opp for seg: Han spør hvordan han best kan unngå konsekvensene.

Det er handlingen som er problemet

Er det mulig å se for seg en annen måte å håndtere dette på, der personen selv skjønner at det er handlingen og ikke konsekvensene som er problemet? Går det an å ta på seg ansvar uten å stille seg i en offentlig gapestokk? Det krever mot å ta ansvar og innrømme feil. Jeg håper at mange har det motet.

Dette er en oppfordring til deg som har noe på samvittigheten: Så du har gjort noe galt. Velkommen i klubben. De fleste av oss har ikke en Weinstein-sak på samvittigheten, og kommer aldri til å bli bedt om å svare på offentlige anklager. Men vi står allikevel ansvarlig overfor andre mennesker. Det er vanskelig nok. Hvem vil du være når du har gjort noe galt? Skal du sitte musestille og håpe ingen konfronterer deg, eller skal du gjøre noe med det? Dette er ukens håpefulle prosjekt: Tre trinn til deg som angrer.

Våg å eie skammen

Det er ikke lett å ta inn over seg at en har gjort noe ille. Første trinn er å innrømme det for deg selv. Våg å eie skammen, heller enn å dytte den bort. Ikke forsøk å unngå ubehaget. Om du syns det blir for mye, så minn deg selv på at du ikke er offeret. Du skal ha medfølelse for deg selv, men ikke la deg selv slippe unna. Dersom du oppriktig ønsker å gjøre bot, ikke bare å slippe konsekvensene, så må du konfrontere deg selv. Det er vondt. Det lærer du av.

Men hva skal vi med det, gruble over våre egne feil? Nei. Hva gjør et godt menneske som har gjort noe galt? De forsøker å reparere skaden. Andre trinn er å flytte fokus bort fra en selv, og over på den andre. Hva kan du gjøre for dem? Du som har vært egoistisk, hvordan kan du hjelpe dem heller enn deg selv? Hva kan du gjøre for å reparere skaden du har voldt?

Gi en ekte unnskyldning

Kanskje kan det hjelpe å si unnskyld, men da må det være en ekte unnskyldning. Du kan ikke beklage det «dersom de følte det sånn». Du kan heller ikke si «alle gjør jo sånn da, så dette er jo ikke det verste». Og i hvert fall kan du ikke si «du må tilgi meg».

En unnskyldning må være uforbeholden, og du må kunne tåle at du ikke blir tilgitt, og at du ikke får en ny sjanse. Vil de ikke ha unnskyldningen din, så respekterer du det. Vil de aldri se deg igjen, så er det helt greit. Dette er ikke for deg. Det er for dem. En unnskyldning er ikke alltid passende. Men: Dersom grunnen til at du vegrer deg er at de kan finne på å bruke det mot deg, så har du valgt å ta hensyn til deg selv fremfor dem. Igjen.

Ta ansvar selv, og si fra hvis andre gjør noe galt

Det tredje vi trenger er en bedre debatt og fremtid. Ikke la dette bli en kjønnskrig, der det enten er sånn at kvinner er overfølsomme eller at menn er skurker. Ikke overlat dette til advokaters oppfatning om rettferdighet, og ikke overlat jobben til dem som selv er blitt utsatt. Gå gjennom ditt eget, gjør bot, og vær et godt eksempel. Si fra til andre når du ser dem gjøre noe galt, og be dem ta sin del av byrden. Mange av de utsatte har vist stort mot i å fortelle og fått lite tilbake. Ta ansvar overfor de menneskene du har forulempet. De fortjener bedre fra deg enn din unnvikelse.

Tør du ta din del av ansvaret?

