Når skal de lære? Norske folkevalgte fortsetter å drysse fredspriser ut i verden, uten plan og idé – eller tanke for hva Nobel selv ville støtte. Dette var min første reaksjon på at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har foreslått #Metoo til Nobels fredspris.

#Metoo har utløst et tidsskille i vår kollektive, etiske bevissthet rundt uønsket seksuell oppmerksomhet. All ære verd, men overgrepene mot kvinner i krig er i en annen klasse, og det er innsats for en slutt på krig Nobel ville støtte.

John Myhre

Plikt til å respektere

For 11 år siden skrev jeg i Aftenposten om Nobels intensjon og plikten til å respektere den. Med sine fem priser «til menneskehetens største nytte» ville Nobel endre verden. Hans oppskrift for fred handlet om et nytt internasjonalt brorskap, hvor samarbeid og nedrustning står sentralt.

Nobelkomiteen må bruke prisen til å forebygge nye kriger. Dette måtte vel også Hauglie ha glemt?

Overraskelsen og gleden ble desto større da jeg 2. juli så hos NTB at Hauglies forslag var rettet mot «hvordan en systematisk i krig og konflikt bruker voldtekt og misbruk av kvinner og barn som et bevisst våpen, blant annet for å demotivere fienden.»

Dette er historisk. Norske politikere nominerer i hytt og vær. Hauglie minner komiteen om Nobelprisens antimilitaristiske kjerne. Men kan prisen gis til et knippe hashtags på internett? Arbeider #Metoo organisert og målbevisst mot krig? Om Hauglie har forsert disse hindrene vet jeg ikke, hun har ikke sendt sin nominasjon til Nobel Peace Prize Watch, NPPW.

Komiteen har et godt alternativ i Medea Benjamin, USA, som i kvinnenettverket CODEPINK mobiliserer mot opprustning og militarisme. Hun er en av de holdbare nominasjonene for 2017 (og 2018) som alle kan lese på nobelwill.org.

Intet er sterkere enn en idé hvis tid er inne

På dette nettstedet publiserer NPPW alle nominerte vi kjenner til som er kvalifiserte – og vil fortsette med det så lenge Nobelkomiteen ikke får faglig holdbare råd fra sitt sekretariat, altså råd i pakt med loven og Nobels idé. Men vi ser håp. Berit Reiss-Andersen (Ap) ga i 2017 (i talen for ICAN) varm og ekte støtte til atomnedrustning. Hauglies #Metoo-nominasjon er enda et tegn på at en holdningsendring kan være underveis.

Neste skritt bør være å innse at Nobel hadde en god idé. Vi lever i en tid med store omstillinger og nye farer, kanskje får vi et globalt maktskifte og en ny balanse. Nobels fredspris får en ny sjanse til å bidra til at alle land slutter å investere i våpenkappløp og krig.

Det åpner seg muligheter for Norge til å øve storverk, utløse en helt nødvendig endring av landenes interaksjon.

Global nedrustning vil frigjøre enorme ressurser og gi jordens innbyggere utsikt til vesentlig større sikkerhet og velstand. Nobelkomiteen skal lede an i å befri alle land fra våpen, krigere og krig – den ideen bør møtes med begeistring fra alle mennesker, i alle deler av verden. Intet er sterkere enn en idé hvis tid er inne. Også det har #metoo minnet oss om.