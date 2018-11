Pål Kraft skriver at land med mindre velferdsstat og større sosial usikkerhet har et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked fordi kvinner der ikke får la personlige interesser styre yrkesvalgene sine. Underforstått: I Norden har kvinner større valgfrihet, og denne bruker de til å velge kjønnstradisjonelle yrker. Tallene viser imidlertid at dette ikke stemmer.

For det første er det faktisk ikke lenger slik at de nordiske arbeidsmarkedene er blant de mest kjønnsdelte – dette er en seiglivet feiloppfatning som ikke lenger stemmer med virkeligheten. Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, men blant de mindre kjønnsdelte i Europa. En viktig årsak til dette er nettopp at høyt utdannede nordiske kvinner med store valgmuligheter også velger seg til tradisjonelt mannsdominerte yrker som juss, medisin, økonomi og teknologi.

Kjønnsdelingen lav i Norden

Den andre feilen gjelder Krafts forklaring på at land med lite likestilling tradisjonelt har hatt et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. Disse landene har ofte et mindre omfattende offentlig helse- og omsorgstilbud enn vi har i Norden, og mange av omsorgsoppgavene gjøres av hjemmeværende kvinner. Den lave kjønnsdelingen i arbeidslivet skyldes derfor i stor grad at arbeid som i Norden gjøres i kvinnedominerte yrker, i disse landene gjøres av ubetalte kvinner som ikke er yrkesaktive. Da blir naturligvis ikke arbeidsmarkedet like kjønnsdelt.

Analyser vi har gjort av den totale mengden arbeid som gjøres i ulike land, inkludert ubetalt hjemmearbeid, viser tydelig at kjønnsdelingen av arbeidsoppgavene i samfunnet totalt sett er lav i Norden og høy i mindre likestilte land.

Det er all grunn til å støtte Krafts ønske om mer empiri i debatten. Det forutsetter imidlertid at empirien faktisk stemmer med virkeligheten.

