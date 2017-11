De siste ukene har #metoo slått ned i Medie-Norge. Overgrepshistoriene vi nå hører, er bare toppen av isfjellet. Hva med ukulturen og maktmisbruket som systematisk sørger for å holde kvinner utenfor? Utført i en sterkt mannsdominert bransje med svakt moralsk kompass.

Over 500 kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med seksuell trakassering i norsk teater-, film- og TV-bransje: Trakassering. Overgrep. Skam. Over 500 norske skuespillere har fått nok.

Faktum er at for mange unge, kvinnelige vikarer utsettes for utilbørlig press og seksuell trakassering i norsk presse. Mediebransjen er en beintøff bransje å komme inn i. Vikarene går år etter år på dels ulovlige kontrakter, de jobber dag og natt og står i det fordi de håper at innsatsen en dag skal krones med fast jobb. En del dyktige kvinner får aldri det. Fordi vi ikke ville ligge med sjefen.

«Du vet hvem du må spise middag med?»

Det handler ikke alltid om fysiske overgrep, men psykisk og seksuell trakassering som er vanskeligere å bevise enn episoder med peniser i ansiktet, og dermed også vanskeligere å varsle om: Vikaren som får beskjed om at «du vet hvem du må spise middag med for å få fast jobb?»

Avdelingslederen som flørter og gjør tilnærmelser, blir avvist og deretter sørger for at vikaren ikke får forlenget engasjementet sitt. Vikaren som ikke får jobben fordi hun ifølge avdelingslederen «er så pen at hun kommer til å distrahere de andre kollegene». De 30 år eldre lederne som sender melding midt på natten for å fortelle at «vi sitter her og snakker om deg».

Jeg har for noen år siden vært en ung, kvinnelig vikar i flere store mediehus. Alle eksemplene over handler om meg. Jeg har flere. Jeg skammer meg fortsatt for at dette kunne hende meg, hvorfor protesterte jeg ikke høyere? Og de mange som visste, hvorfor grep de ikke inn? Slik kunne mine plageånder fortsette å utsette andre jenter for det samme i årevis.

Brukte vikarene som sitt eget harem

Jeg var flink, fikk gode tilbakemeldinger fra kolleger og ledelse og ventet på fast ansettelse. Min forbrytelse var at jeg ikke ville ligge med sjefen min. Han hadde allerede den gang et rykte på seg for å bruke de unge, kvinnelige vikarene som sitt eget harem. Jeg holdt ut, jobbet hardt og tenkte at det sikkert kom til å gå over. Det gjorde det ikke. Det ble bare verre. Også dette ble kommentert av kolleger. Men ingen sto opp for meg.

Min forbrytelse var at jeg ikke ville ligge med sjefen min.

Min sjef dyttet ikke ansiktet mitt ned i underlivet sitt, men han lykkes i å fjerne meg fra bedriften fordi jeg avviste hans tilnærminger. Vikariatet mitt ble plutselig likevel ikke forlenget, selv om signalene fra ledelsen var at jeg skulle beholdes. Jeg ble ikke voldtatt, men jeg mistet jobben, og med det drømmen min. Han jobber der fortsatt, forfremmet mange ganger og sitter i dag som leder på høyt nivå.

Hvem vokter vaktbikkjene? I bransjen som lever av å avdekke kritikkverdige forhold hos andre, er det ingen tradisjon for å feie for egen dør. Den fjerde statsmakt har ingen kontrollinstans. Daglig skjer det ting i norske mediehus som ville havnet på forsiden i deres egen avis dersom forbrytelsen var blitt utført av andre.

Og hvem skal vi varsle til? En varsler i mediebransjen kommer aldri til å få en jobb igjen. Da er du «dead duck». Mange historier kommer aldri til å bli fortalt, fordi de man skal varsle til er del av problemet. Ofte er lederne og redaktørene, stort sett bare menn, venner privat. De reiser på golfturer, de nettverker i gourmetklubber, vinklubber og så videre med de andre guttene og sørger for at kvinner ikke slipper til på deres arena. «Gutteklubben Grei» lever kanskje aller best i mediebransjen.

Ordene deres betyr ingenting så lenge disse mennene fortsatt jobber hos dere. Nå må dere handle!

Noe må gjøres

Til medielederne som nå ber om unnskyldning og blir kvalme av overgrepshistoriene som blir fortalt: Ordene deres betyr ingenting så lenge disse mennene fortsatt jobber hos dere. Nå må dere handle! I denne saken er det på tide at norske mediebedrifter går sammen om en ekstern gransking som kan sikre tryggheten for oss som burde varslet. Det er i aller høyeste grad behov for en uavhengig instans som kan vokte vaktbikkjene. Det klarer de tydeligvis ikke selv.

Aftenposten kjenner debattantens identitet.

