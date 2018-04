Bildeforbudet i islam førte angivelig til Muhammed-krisen i 2005 og et rabalder verden over som begynte med min illustrerte bok Koranen og profeten Muhammeds liv.

Men det finnes ikke noe forbud i Koranen mot å avbilde Gud eller profeter. Kjennskapen til islam er for dårlig, og folkeopplysning er nødvendig.

Ingen illustrerte utgaver av Koranen

Et par hundre år etter at Koranen ifølge tradisjonen ble åpenbart for Muhammed, hadde den ekspanderende islamske verdenen behov for svar på mange spørsmål som Koranen ikke tok opp. Derfor grep man til hadithene, de muntlige overleveringene om hva Muhammed hadde gjort og sagt i konkrete situasjoner.

Blant mange tusen hadither finnes det noen få som nevner Muhammeds motstand mot avbildninger. Enkelte hadither er spesielt hatefulle overfor tegnere. De vil bli hardest straffet i helvete. Derfor finnes det heller ingen eksempler på avbildninger av Gud i den islamske verden, eller på illustrerte utgaver av Koranen.

Synspunkter som fører oss sammen

Det skyldes neppe angsten for helvete, men lysten til å kritisere religioner er under press. Det sekulære demokratiet utfordres av stadig mer krigerske krav om ikke å krenke religiøse følelser, om ikke å blande seg i andres tolkninger, praksis eller tabuer i religionen deres.

Men det er nettopp denne mellommenneskelige utvekslingen av synspunkter som fører oss sammen på et stadig mer opplyst grunnlag.

Kunstens siste hvite flekk

Kunsten har trengt inn overalt, men det finnes en siste hvit flekk på kunstens verdenskart: en barnas bildekoran. En lettlest utgave med praktfulle bilder av Gud og profetene, av maur som snakker og og hærene av ildskapte demoner.

Tiden er inne, og derfor annonserer jeg etter en tegner som på en berikende måte vil illustrere min kommende Barnas bildekoran. Både muslimske og ikke-muslimske barn har fortjent denne muligheten til å kunne snakke om sin tids mest omdiskuterte bok. Og med den vil den siste hvite flekken på kunstens verdenskart bli inntatt.

Oversatt fra dansk av Inger Sverreson Holmes