Shoaib Sultan og Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter har nettopp gitt ut boken/rapporten Norske nynazister 2018 – en oversikt. Formålet synes å være å «name og shame» innvandringskritiske motstandere «på høyresiden».

Det er greit med uenighet om innvandring, men det spørs om dette rettferdiggjør å trekke navngitte personer inn i en oversikt over norske «nynazister».

Jan Tomas Espedal

Resett bør ikke være med

Antirasistisk senters liste inneholder naturligvis «hederlig» omtale av for eksempel Vigrid.

Men skriftet omtaler også parter som rett nok er på «høyresiden» og i opposisjon til Antirasistisk Senter, men som det ikke synes rimelig å ta med i en bok om nynazister i Norge 2018. Dette gjelder for eksempel Hans Jørgen Lysglimt Johansen og nettstedet Resett. Det ville ikke overraske om det reageres sterkt. Antirasistisk senter burde se at dette ikke er konstruktiv debatt om viktige samfunnsspørsmål.

Dan P. Neegaard

Videre navngis personer som typisk i tenårene fulgte en nazistisk organisasjon og senere har tatt avstand. Sultan og Berglund Steen kan ikke dy seg for å «brunmale» disse:

«(…) det er tvilsomt om man har kommet seg særlig mye videre når man beveger seg fra en høyreekstrem bevegelse til en annen. Å skifte over fra en minimal, nazi-norrøn personkult til en hippere utgave av fascisme som attpåtil har litt vind i seilene, fremstår mer som en karriereutvikling.» Gitt at en del av det som avviker fra Antirasistisk senters filosofi har tendens til å bli kalt «fascistisk», er dette naturligvis en farlig vei å gå. Betraktninger om at «det er tvilsomt om man har kommet seg særlig mye videre», medfører i praksis at klistrelappen «nazi» fastholdes.

Forfatterne har beveget seg ut i et minefelt.

Vidar Ruud/ NTB scanpix

Ble dømt

For vel 20 år siden endte en tilsvarende bok med injuriedom i rettsapparatet. En av de omtalte fikk medhold i at omtalen var uten faktisk eller rimelig grunn. Boken het Rasistiske grupperinger i Norge.

Den omtalte hadde utvilsomt meninger på «høyresiden» og var innvandringskritisk. Retten mente likevel at dette ikke ga grunnlag for å trekkes inn i en bok om «Rasistiske grupperinger i Norge»:

«Når det gjelder innlegget i Nationen januar 1989 om proformaekteskap, finner retten at dette ikke innebærer noe sannhetsbevis for rasisme. Tonen i innlegget kan muligens virke krenkende for enkelte grupper innvandrere. [Omtaltes] meninger uttrykt i innlegget må imidlertid ligge innenfor ytringsfriheten, og de konkrete forslag [omtalte] fremsatte kan ikke anses som rasistiske.»

Forfatteren ble dømt til å betale erstatning og motpartens advokatregning. Han saksøkte deretter den norske stat for menneskerettsbrudd gjennom dommen.

Menneskerettsdomstolen fant i 2001 at klagen var så dårlig at den ikke engang innhentet motsynspunkter fra statens advokat. Klagen ble avvist direkte som «manifestly ill-founded» – åpenbart ugrunnet.

Man får inderlig håpe at Antirasistisk Senter kjenner sin rettshistorie.

Carl Bore representerer som advokat en av de omtalte i boken.