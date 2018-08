Siden 2015 har ikke ett eneste sted i Jemen vært trygt fra saudiske bombefly. Basarer, sykehus, bryllup, moskeer, skoler og begravelser har vært utsatt for bomber, og angrepene har resultert i flere tusener tapte menneskeliv.

Den saudiledede koalisjonen har gjennomført dusinvis av angrep mot sivile i Jemen, hvorav de fleste ofrene er barn. Det er svært urovekkende å se den manglende innsatsen fra FN og verdenssamfunnet for øvrig hva gjelder fredsforhandlinger og forsøk på våpenhvile i et land som er rammet av verdens verste humanitære krise. Hvor lenge skal Vesten vende et blindt øye til?

Vestens rolle bør granskes

FN og USA har nylig uttrykt at flyangrepet mot skolebussen den 9. august, hvor 40 barn ble drept, skulle granskes. Hvem skal granske dette? USA? Saudi-Arabia? Forbryteren kan ikke granske forbrytelsen.

Er det heller ikke de faktorene som bidrar til at krigen opprettholdes og vedvares, som bør granskes? Som for eksempel Vestens, inkludert Norges våpeneksport til Saudi-Arabia. Er det heller ikke Vestens rolle i krigen som bør granskes?

Norge støtte regimet gjennom våpen

Mens Saudi-Arabia, med støtte fra USA, driver en blodig krigføring i Jemen, som daglig koster flere hundre barn livet, er Norge med på å støtte dette regimet gjennom våpen. I tillegg har Oljefondet doblet sine investeringer i Saudi-Arabia.

Krigføringen og bombingen vil ikke ta slutt så lenge vestlige land fortsetter å støtte Saudi-Arabia gjennom våpen og enorme investeringer i oljeselskaper. Det er på tide at våre regjeringer her i Vesten trapper opp presset mot Saudi-Arabia for å få slutt på menneskerettighetsbruddene i Jemen. Det er på tide at Norge revurderer sin passive, men betydningsfulle rolle i krigen.

Vi kan ikke sitte og akseptere at barn blir bombet ihjel! Humanitet bør og skal komme før makt og penger.

