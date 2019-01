Med et nytt Nasjonalmuseum, et nytt Munch-museum og den nye kunsthallen ved Kistefos-Museet vil 2020 bli et kulturelt nøkkelår for Norge.

Endelig kan vi bli internasjonalt anerkjent når det gjelder kunstmuseer, noe som trolig vil gi mange positive økonomiske ringvirkninger.

Dette skrittet burde vært tatt for lengst, slik både Danmark, Sverige, Finland og flere alt har gjort med nye museumsbygg og ambisiøse utstillingsprogrammer.

Annar Bjørli / Nasjonalmuseet

Fokus på hovedstaden

Satsingen som nå skjer på de store kunstmuseene i Norge, er vel og bra, men hva betyr det for de mindre museene lenger fra hovedstaden?

Med tanke på omdømme, handlingsrom og budsjetter kommer det store gapet mellom disse til å bli enda tydeligere. Allerede går 94 prosent av statens midler til museumssektoren til Oslo.

Må tenke internasjonalt

I dagens verden er kunstmuseene i distriktene i konkurranse med kunstmuseer internasjonalt.

Vi må gå ut fra at en gjest ved Lillehammer Kunstmuseum også har besøkt Madrid, London eller Berlin og at museene der brukes som en referanseramme. Derfor er det ikke lenger nok å tenke at dette er regionale kunstmuseer.

For å utnytte de positive ringvirkningene av satsingen på de store kunstmuseene i Norge, må det også satses på de mindre. Ellers ødelegges kulturtilbudet i distriktene, og det blir et enda sterkere fokus på Oslo.

Attraksjoner kun i Oslo?

Aftenposten presenterte nylig en oversikt over seks «utstillinger du bør se i 2019», hvor fire av disse er i hovedstaden.

Jeg tillater meg å påstå at det finnes mange utstillinger langt utenfor Oslo som bør omtales i en slik artikkel.

Min oppfordring er at vi nå tenker langsiktig og nasjonalt, jobber sammen og skaper synergier. Dette for at Norge ikke skal gå i den samme fellen som Frankrike, der alt konsentrerer seg i Paris.

I Norge har distriktene alltid vært viktige, og dette må gjenspeiles både i museumsverdenen og i mediedekningen.