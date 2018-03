Facebook-venstre og ytringsfriheten | Kristian Gundersen

«Hvis frihet betyr noe som helst, så betyr det retten til å fortelle folk det de ikke ønsker å høre». Dette Orwell-sitatet formidlet mangfoldsforskeren professor Tony Burner på sin Facebook-vegg nylig.

Jeg reagerte nokså syrlig fordi jeg mente han satt i glasshus.

Vår lille replikkutveksling fikk oppmerksomhet fra MDG-politikeren Eivind Trædal. For sine 16.000 følgere tvitret han at jeg var blitt «radikalisert». Deretter fulgte en hissig utveksling som kunne tjene som et lærebokeksempel på uren debatt med allehånde stråmenn og tankefeil, omtrent som i kommentarfeltene til Facebook-høyre.

«Legitimere» Resett?

Saken begynte med at jeg ble tagget på min offentlige Facebook-vegg av professor Burner med en anklage om å «legitimere» Resett.no fordi jeg hadde latt meg intervjue av kanalen.

Jeg svarte at som professor hadde jeg formidlingsplikt, også til medier jeg ikke deler politisk syn med, og at Resetts lesere kunne ha godt av å høre det jeg hadde å si. Jeg linket til intervjuet og inviterte til kommentarer på det jeg faktisk hadde sagt.

Dette svaret slettet professoren fordi han ikke aksepterer linking til Resett, uansett innhold. Så mye for Orwell.

Trædal mente det ikke handlet om boikott av alle innvandringskritiske medier, men da jeg spurte hvilke innvandringskritiske medier man kunne gi intervjuer til uten å bli beskyldt for «radikalisering», fikk jeg ikke noe svar.

Dette kunne vært en underholdende søndagslek, om ikke det hadde vært så farlig.

Trykkokereffekten

Forskeren Jacob Ravndal, ved Senter for ekstremismeforskning, C Rex, ved Universitetet i Oslo sa nylig ifølge Dagsavisen at «risikoen for høyreekstrem vold øker når man har en kombinasjon av høy innvandring, lav oppslutning til innvandringskritiske partier og få kanaler for innvandringskritikk, der ytterliggående aktører får selge inn sin innvandringskritiske fortelling» (min utheving).

Det er dette man har kalt trykkokereffekten. Dersom norske akademikere skal boikotte innvandringskritiske kanaler, vil vi bidra til dette og til å øke den mistillit til forskning som finnes i mange høyreorienterte miljøer.

Polarisering av debatten er ikke bare et Facebook-problem. Bidragene fra alle sider, også blant ledende politikere kommentatorer i riksmediene, er blitt preget av mistenkeliggjøring, aksjonisme, stråmannsargumentasjon og krenkelsesproblematikk snarere enn av debatt om saker.

Pressen og politikerne må endre seg slik at vi igjen snakker ordentlig sammen med dem vi er uenige med om viktige ting. For egen del har jeg fortsatt tenkt å formidle også til det mange oppfatter som ekstreme grupper. Disse gruppene kan være de viktigste å inkludere i den offentlige samtalen.

