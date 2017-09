Elhub for nye strømmålere bør skrotes - kan bli ny skandale | Simen Fure Jørgensen

Nå byttes våre gamle strømmålere ut med en digital versjon – AMS. Dette skal være med på å legge grunnlaget for alt som nå skjer innen sol, hjemmelagring, lading og smarte hjem. Sammen med AMS rulles Elhub ut. Hvis AMS er nerveceller som til enhver tid vet hva som skjer ute i strømnettet, så er Elhub hjernen hvor all informasjonen samles.

Nederlandsk studie: Smarte strømmålere viste store feil

Løftet til Elhub er en høyst nødvendig oppgradering. Strømbransjen pr. i dag holdes sammen med gaffateip og overtid. Strømaktørene må sitte i tusenvis av telefonsamtaler og e-postutvekslinger med hverandre hver eneste dag. Elhub skal bli et nav mellom alle aktørene. Her skal alle rapportere inn data hver dag, med moderne kommunikasjon og topp datakvalitet. Det høres jo veldig bra ut.

Elhub blir skandaleprosjekt

Dessverre blir Elhub etter alle solemerker et skandaleprosjekt. Jeg sitter ikke med kjennskap til hva som skjer i prosjektmøtene hos Statnett og Accenture, men jeg ser det alle kan se:

Prosjektet blir utsatt gang etter gang. Fra 1. oktober 2016 til 20. februar 2017, før 23. oktober 2017 ble lansert. Nå gjelder «1. kvartal 2018». Snart får vi beskjed om å vente til 2019.

Prosjektet har ytelsesproblemer allerede i testfasen. Testene går tregt allerede før de store volumene med data kommer.

Prosjektet bygger på et utdatert paradigme med kjente problemer. Én sentral hub vil bli bombardert med data fra hundrevis av aktører. En angriper som får tilgang til Elhub vil kunne manipulere millioner av strømregninger. Går Elhub ned, så sitter alle aktørene i mørket.

Regningen for utsettelsene sender Statnett via netteierne til deg og meg. Verre er det at i løpet av årene Statnett har somlet med Elhub, så har teknologien løpt fra den valgte løsningen. Det finnes nå et enklere og bedre alternativ.

Et sikrere system

La oss skrote Elhub slik det er tenkt, som et sentralt nav med problemer innen ytelse, tilgjengelighet og sikkerhet. La oss bygge bedre løsning basert på nyskapende, men velprøvd teknologi: Blockchain.

Blockchain er som skapt for problemet Statnett forsøker å løse på gamlemåten. Blockchain er bygget for å håndtere enorme mengder transaksjoner, men på en desentralisert og distribuert måte. Et Elhub basert på Blockchain vil aldri gå ned så lenge det finnes internett i Norge. Et Elhub basert på Blockchain vil aldri kunne endres av en ondsinnet angriper. Med smarte kontrakter vil byttet av strømleverandør foregå sømløst og uten problemer.

La oss bruke fremtidens teknologi

I tillegg vil vi legge til rette for høy innovasjonsgrad i strømbransjen, til glede for forbrukere, aktører og myndigheter. Mikrogrid, smarte nabolag og nyskapninger vi ikke kan forestille oss vil muliggjøres av Blockchain-Elhub.

Slå en strek over DAB. I Norge var det offentlige tidlig ute med å ta i bruk web og internett. Skrot Elhub. Bygg et nytt Elhub basert på Blockchain og la oss igjen være et foregangsland på å ta i bruk fremtidens teknologi.

