Kort sagt, søndag 17. september

Ekstremværutviklingen i Norge er avtagende

Aftenposten hadde 10. september oppslaget «Tre ganger mer ekstremvær på 30 år». Mange kan kanskje tro at ekstremværutviklingen i Norge er slik som beskrevet i overskriften, men det er den ikke. Gjennom de siste årene er det blitt mer og mer vanlig å kalle enkelte værsituasjoner for ekstreme og så oppgi at menneskeskapt global oppvarming er årsaken. Det er også skapt et inntrykk av at ekstreme værsituasjoner er økende.

Eksempler på tidligere tiders ekstremvær: Storofsen, 1789, Norges mest dødbringende flommer i historisk tid. Den tok minst 61 menneskeliv. Galnemåndag, orkanen som rammet Vestlandet, 1822. Den krevde minst 170 menneskeliv, kanskje over 300. For at uvær skal defineres som ekstremvær, må minst et av følgende kriterier tilfredsstilles:

Sterk vind, som regel storm.

Store nedbørmengder eller endrede temperaturforhold som kan føre til stor flom.

Ekstremt stor snøskredfare over store områder.

Stormflo (ekstremt høy vannstand langs deler av kysten).

Kjell Stordahl, dr. philos.