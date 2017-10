Kort sagt, onsdag 1. november

Vi kan ikke velge bort programmering

I Aftenposten 25. oktober hevder tre matematikere at programmering rammer dybdelæring i matematikk. Samtidig har de ikke noe alternativ til hvordan programmering skal håndteres i skolen.

Det er lett å argumentere mot at det er en naturlig del av matematikkfaget, men programmering må inn et sted i timeplanen, og matematikk er det mest nærliggende. Både Sverige og Finland har valgt denne løsningen.

I Norge kom det et forslag om å etablere faget «Teknologi og programmering», men det så aldri dagens lys. Etablering av et nytt fag vil også spise av de andre fagene. Da er det enklest å få det inn som en del av matematikk, som har størst timeantall.

Enkelte hevder at mange elever vil slite mer med grunnleggende matematikk hvis mer legges inn i faget. Det kan imidlertid løses ved tilbud om ekstra undervisning. Dessuten kan opplæring i «prinsipper for programmering» (logikk, algoritmer, variabler etc.) med fordel integreres i matematikkfaget uten at det blir mer stoff.

Det viktigste er at vi ikke snur ryggen til morgendagens kompetanse bare fordi det ikke passer inn i gårsdagens timeplan.

Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør i Abelia

Poker og pistoler

Det er riktig at poker ikke er farlig, slik Norsk Pokerforbund skriver i Aftenposten. Men heller ikke pistoler er farlige i seg selv. Noen ting har vi forbud mot fordi de potensielt kan føre til stor skade.

Når Arbeiderpartiet ikke ønsker å liberalisere, er det ikke for å være kjipe, men for å skjerme sårbare spillere. For disse kan poker utvikle seg til å bli en ødeleggende avhengighet. Kulturdepartementet har påpekt at poker innebærer stor fare for dette. Da hjelper det lite at spillet er ufarlig moro for andre.

Justisministeren må være tydelig på at ulovlige pokerklubber skal slås hardt ned på. Dette er ikke en prioritert sak for Frp, som ønsker frislipp av pengespill i Norge. Deres argument er at mange spiller på pengespill som ikke er lov. Men skal vi bare ha forbud som ingen bryter, blir det ikke mange regler igjen.

Arbeiderpartiet vil beholde et strengt regelverk fordi vi vet at enerettsmodellen er den som best motvirker spillavhengighet. Modellen sørger også for at pengene vi bruker på pengespill, ikke fyller lommebøkene til kyniske bakmenn og utenlandske spillselskaper, men i stedet går til idrett og frivillighet.

Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets idretts- og spillpolitiske talsperson