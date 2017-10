Dagens kortinnlegg | torsdag 26. oktober

Noe manglet i skrekkabinettet

Det var interessant å lese professor Bernt Hagtvets resymé av Finlands nyere historie «Finlands historie er et skrekkabinett av vold og henrettelser» i Aftenposten 23. oktober. Det var imidlertid i flere steder hvor jeg undret på hvorfor avgjørende fakta var utelatt. I forbindelse med borgerkrigen i 1918 ble det ikke nevnt at den politiske venstresiden, sosialdemokratene, ikke hadde godkjent Finlands ensidige selvstendighetserklæring i 1917.

Finland ble selvstendig med de borgerliges stemmer 100/88, alle sosialdemokrater på Riksdagen hadde stemt mot erklæringen og ville at man skulle først forhandle med den nye, revolusjonære regjeringen i Russland og oppnå selvstendighet via samarbeid. Da borgerkrigen i 1918 begynte, anerkjente den røde arméledelsen i Finland ikke landets sittende regjering, men Finlands Folkedelegasjon, som også grep makten fra regjeringen og som Folkekomissariatet i Sovjet holdt seg til som landets legale regjering. Russiske styrker fra storfyrstedømetiden var inne i landet og allierte seg delvis med de røde i kampen mot den hvite finske armeen. Den lovlige, finske regjeringens syn etter borgerkrigen var det at det hadde rådet krigstilstand mellom Finland og Sovjet, og grenseløsningen mellom Finland og Sovjetunionen ble først klar med avtalen i Tarto i 1920.

I forbindelse med finsk bondefascisme og Lappobevegelsen er det heller ikke nevnt noe av årsakene til kommunismeaggresjonen og hvorfor man kjørte politiske motstandere over grensen til Sovjetunionen. Etter borgerkrigen hadde ledelsen av den røde armeen rømt over grensen og grunnla der på Sovjet-siden Finlands kommunistiske parti, som var forbudt i Finland. I forbindelse med vinterkrigen er heller ikke «Molotov-Ribbentrop»-avtale nevnt og dets hemmelige protokoll. Etter inngåelse av denne avtalen var J.V. Stalin så sikker på å innlemme Finland som en del av Sovjetunionen at man samlet allerede en ny regjering til Finland ledet av en finsk eksilkommunist O.V Kuusinen. Denne regjeringen, Terijoki-regjeringen, skulle ta over regjeringsmakten i Finland etter Vinterkrigen.

Ulla-Maria Johansen, YLE’s (Finnish Broadcasting Company) tidligere korrespondent i Oslo

Det finske unntaket

Takk til Aftenposten og Bernt Hagtvet for ein informativ og interessant artikkel om Finland og landets historie: Det trengs! Finland er eit granneland som vi veit altfor lite om her i landet. Sisu, sauna, vinterkrig og perkele er stikkord for norsk kunnskap om Finland. I år er det 100 år sia finsk sjølvstende. Heile åre blir jubileet markert med finalen på nasjonaldagen 6. desember (og ikkje 9. som det står i ingressen til Hagtvets artikkel). Vi i Foreningen Nordenhar markert det finske 100-årsjubileet på tre av møta våre i år. Og ein del av oss har skrive artiklar om Finland. Likevel; det er ei skam at vi kan så lite om Finland, og det er svakt for vårt undervisningssystem på fleire plan at elevane ikkje lærer meir om Finland. Det er interessant det Hagtvet skriv om Lappo- rørelsen. Eg minnest frå sommaren 1968 då eg gjekk på historiekurs på Helsingfors Universitet, at vi var inne i universitetsbiblioteket. Der så vi kart der Lappo-rørelsen hadde teikna inn store norske område i nord som finske. Det blei med kartet heldigvis. Vi har alltid hatt eit godt samarbeid med og forhold til Finland. Finland blei rett nok «førbannad» over ein teikning i Inge Grødum hadde i Nationen. Den viste Brezjnev og Kekkonen på rypejakt og Kekkonen var jakthund og «viltet» var ein norsk skiturist så vidt eg minnest. Inte bra, fy! Og endå verre blei det då Nationens sjefredaktør heitte Dagfinn Vårvik og var norsk utanriksminister. Det blir litt ekstra pikant når vi veit at Kekkonen og Vårvik båe var medlemmer av Senterpartiet i sine respektive land. Men det blei ikkje ein gong aviskrig – berre nokre trefningar med lauskrut.

Åsulv Edland, leder i Foreningen Norden Oslo

Elbiler må lades, også ved flom

Veivesen og politi gjorde sikkert en stor innsats i forbindelse med flommen i Aust-Agder sist helg. Veier måtte stenges på kort varsel. Her ble det åpenbart ikke tenkt godt nok gjennom at det også finnes mange elbiler på veiene. Søndag ettermiddag ble E-18 sørover stengt på kort varsel én kilometer før Broklandsheia. Der er det flere ladestasjoner som elbilene ikke fikk tilgang til. Når man får omkjøring på flere mil, er det en kritisk situasjon for batterikapasiteten. Da kan det lett oppstå farlige situasjoner. Selv hadde jeg 30 kilometer igjen på batteriet da jeg kom til sperringen. Der var det ikke folk, hverken fra politi og veivesen. Jeg måtte ta saken i egne hender, forserte sperringen og kom meg frem til ladestasjonen på Brokelandsheia. Det var helt nødvendig for å komme videre. Det var ingen flom på den korte etappen frem til Brokelandsheia.

Når veien stenges på denne måten, bør det være folk til stede fra etatene for å slippe elbiler gjennom slik at de kan få ladet. Jeg håper at politi og veivesen tar dette med i evalueringen av innsatsen etter flommen.

Helge Simonnes, El-billist

Oslo Sør trenger bedre steder å bo

Høyre hevder folk i Oslo Sør skal være fornøyde med årets budsjett. Det er det ikke grunn til å være.

I år har vi sett en folkeaksjon for områdesatsing til Oslo Sør. Det trengs. For områdesatsinger fungerer. De løfter bomiljøene, bedrer integreringen og er bra for alle som bor der.

Regjeringen tilbyr nå det de kaller en «områdesatsing» på 4 millioner kroner. Det er som å kalle en maurtue et høyhus. Fire millioner er ingenting. Ikke et tilbud til ungdom, ikke flere barn i barnehage, ikke mer gratis AKS.

Tiltak som gratis halvdagsplass i barnehage er et gode til alle. Høyre skryter av sin ordning, men mange som kunne ha søkt gjør det ikke. De kan ikke språket, eller kjenner ikke til ordningen.

At det satses på politi og kriminalitetsforebyggende arbeid også i Oslo Sør er bra, men området trenger mer enn kun politi for å løse problemer.

Igjen snakker regjeringen om problemene, men når alt kommer til alt er det ikke unger, ungdom, integrering og bedre steder å bo som er viktigst for dem.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV