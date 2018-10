Aftenpostens Andreas Slettholm bruker Erlend Loes roman Dyrene i Afrika og boken jeg har skrevet med sosiologen Rasmus Willig, Hva skal vi svare våre barn? som eksempler på «resignert miljøpessimisme». Min uttalelse om at «politikerne har forlatt oss i klimasaken», avfeies som «apokalyptisk».

Miljøet settes på vent

Belegget for at politikerne har forlatt oss, kan Slettholm finne daglig i sin egen avis. BI-professor Jørgen Randers siteres 12. oktober på at Norge bør fase ut oljeproduksjonen fra en topp i 2020 til ingenting i 2040, om vi skal ha håp om å nå klimamålene. Regjeringens svar? At utsagnet er «hårreisende».

I Australia møtes klimapanelets beskjed om at 99 % av verdens korallrev går tapt dersom temperaturstigningen overskrider 1, 5 grader, med bygging av nye kullkraftverk.

Forbruksmønsteret, basert på fossilutnyttende økonomisk vekst, er trumf, miljøet en bisak som settes på vent, overlates til fremtiden og barna. Regjeringene agerer som om økonomien er frakoblet naturgrunnlaget, ikke prisgitt det.

Historieløst

Det mest slående ved Slettholms utfall mot «pessimisme» er historieløsheten. Det han bedyrer vi må sette vår lit til, er nøyaktig det politikere og næringsliv har satt sin lit til: ny teknologi og grønn vekst, og for all del: ingen omfattende systemendring der kapitalismen avvikles.

Resultatet? At utslippene har gått opp, halvparten av verdens dyr har forsvunnet i løpet av førti år og isen i Arktis smelter i rekordfart. Finnmark vil være syv grader varmere i 2100. Så hva er apokalyptisk? Er det ikke katastrofen vi er på vei mot, snarere enn advarsler om alvoret?

Mer fatalt

Ja, mennesket er ekstremt tilpasningsdyktig. Men vi har en tilbøyelighet til å tilpasse oss endringer vi ikke burde tilpasse oss. De som mest fryktet fremtiden blant Tysklands jøder, og som flyktet, overlevde i større antall enn dem som praktiserte Slettholms «det kunne vært verre».

For klimasaken er budskapet at det er mer fatalt å undervurdere en fare enn å overdrive den. Angrepet på «pessimisme» er dårlig tenkt og livsfarlig i praksis.