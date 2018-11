Andreas Slettholm mener Regjeringens nye integreringsstrategi har nye og interessante ideer, men stiller spørsmål om finansieringen.

En hovedårsak til den lave sysselsettingen blant flyktninger er at mange mangler den kompetansen som det moderne norske arbeidslivet etterspør. En bærebjelke i Regjeringens nye integreringsstrategi er derfor en sterk satsing på utdanning, kompetanse og formell kvalifisering som gir en trygg jobb.

Dyrest med tiltak som ikke virker

Både den såkalte Helsfyr-modellen, og andre tilsvarende modeller fra Gloppen, Lillehammer og andre steder, er realisert innenfor de økonomiske rammene og ordningene som finnes. Neste år skal vi bruke om lag 13 milliarder kroner på integrering. Dette er tilstrekkelig. Utfordringen er at ressursene må brukes bedre.

Fremsynte kommuner ser at investeringen i utdanning lønner seg. Fagbrev som gir jobb betyr flere bidragsytere og færre på sosialstønad. Det aller dyreste for kommunene, for hver enkelt deltager og for samfunnet, er alle tiltak som ikke virker. Aftenposten har selv dokumentert hvor mange lite effektive kurs og tiltak innvandrere tilbys, uten å komme i jobb eller få nødvendig utdanning.

Bedre bruk av ressursene

Vi vil vurdere hvordan vi kan innrette dagens tilskuddsordninger bedre. Men det krever først og fremst bedre bruk av ressursene, ikke mer penger. Eller som forskere og deltagere uttalte i Aftenpostens artikkel om den meningsløse runddansen av kurs: Vi må først og fremst tenke nytt.

Slettholm har for øvrig sitert meg feil om de såkalte kombinasjonsklassene. Det kan selvsagt skyldes at jeg har uttrykket meg uklart. Det jeg pekte på, er at ungdom med kort botid i Norge ofte faller fra i videregående opplæring, fordi de mangler forutsetninger for å gjennomføre. Derfor skal de få et forsterket tilbud om grunnopplæring, i videregående skole. Dermed vil de ha en reell mulighet for å gjennomføre og bestå, ikke bare en formell rett.