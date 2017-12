Bob Dylan, som i fjor fikk Nobels litteraturpris, har sagt at «penger snakker ikke, de banner». EU har bannet så høyt i skilsmisseforhandlingene med Storbritannia, at britene, som startet forhandlingene med å antyde at de, juridisk sett, ikke er forpliktet til å betale noe som helst til EU, etter hvert har måttet akseptere en regning på flere hundre milliarder kroner.

Det var aldri særlig tvil om at Storbritannia til slutt måtte godta en høy, for ikke å si en urimelig høy skilsmisseregning.

Det er det irske spørsmål som nå er det mest kompliserte av dem som må løses før partene i det hele tatt kan begynne å snakke om det fremtidige handelssamvirket mellom Storbritannia og EU.

Et og et halvt år etter folkeavstemningen!

Et britisk problem

Mens EU må dele ansvaret for problemene hittil i forhandlingene, er irlandsspørsmålet først og fremst britenes ansvar. Det britiske folk er dypt EU-splittet. Rike mot de fattige, unge mot gamle, de som har tjent på EU-medlemskapet, mot dem som ikke har det. En stor del av EU-tilhengerne har aldri akseptert – og vil aldri akseptere – folkets nei. De mest ekstreme EU-motstanderne er like kompromissløse.

Å si at de hater EU, ville være å underdrive.

Og på toppen av det hele kommer splittelsen mellom England og Wales, som sa et klart nei til fortsatt britisk EU-medlemskap, og på den andre siden Skottland og Nord-Irland, som sa et enda klarere ja. Det bør ikke overraske noen at de nordirske unionistene – som holder regjeringen May i live, og som er tilhengere av status quo på den irske øya – ikke kan akseptere en forhandlingsløsning som sikrer tollfrihet og åpne grenser mellom Nord-Irland og EU (det vil si Irland), uten at resten av Storbritannia oppnår det samme.

En spesialordning for Nord-Irland er uakseptabel for unionistene, både fordi den fører Belfast nærmere Dublin og samtidig utfordrer Storbritannias enhet og integritet.

Dessuten vil den sette ny fart i den skotske uavhengighetsbevegelsen.

EØS light?

Hvor skal dette ende? Det vet ingen.

Men det er vanskelig å tenke seg at britene kan leve med en såkalt mild brexit for Nord-Irland, og en hard brexit for resten av landet.

Alternativet er en slags EØS light for hele Storbritannia.

En slik løsning har nå flertall både i folket og blant de folkevalgte. Men den vil sprenge Theresa Mays regjering.

Kan det hele ende med nyvalg og regjeringsskifte? At Theresa May, som var EU-tilhenger, må gå, mens venstresosialisten Jeremy Corbyn, som i en mannsalder har bekjempet «det kapitalistiske», men som i 2016, for å redde sin egen politiske fremtid, erklærte seg som 70 prosent tilhenger av EU, blir ny statsminister? Og ikke bare det, men at han, som med sin passivitet foran folkeavstemningen, bidro til at britene sa nei til fortsatt EU-medlemskap, blir mannen som loser Storbritannia gjennom forhandlingene – og sørger for at landet forblir så mye innenfor EU som mulig?

Det kan man ikke se bort fra.

