Med dette oppropet går organisasjoner, institusjoner, virksomheter og andre aktører i musikk- og kulturlivet i Norge sammen om en felleserklæring mot uønsket adferd, for konkrete tiltak mot seksuell trakassering samt felles kjøreregler og etiske retningslinjer.

Vi, medlemmer i Balansekunst, og andre aktører i kulturlivet som har signert dette oppropet, forplikter oss til å sette i gang tiltak i alle ledd, som sørger for at den som varsler om uønsket adferd får gjøre det i trygghet, uten å være redd for å miste jobben – denne eller den neste, og at alle som utdanner seg for å jobbe i norsk musikk- og kulturliv skal ha gode arbeidsforhold.

Vi vil gjøre alt vi kan for at alle som jobber i norsk musikk- og kulturliv skal ha gode arbeidsforhold. Vi vil at publikum i norsk musikk- og kulturliv skal vite at kunsten er skapt, distribuert og presentert under gode arbeidsforhold. Vi vil at musikk- og kulturlivet skal være et foregangsfelt både nasjonalt og internasjonalt.

AKKS Bergen

AKKS Kristiansand

AKKS Norge

AKKS Oslo

AKKS Stavanger

AKKS Trondheim

Artistpartner AS

BandOrg

by:Larm

Den Norske Opera & Ballett

Emblafestivalen

Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder

Feminalen

Festspillene i Bergen

FONO

GramArt

Griegakademiet–Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Hvaskjer Torshov

IFPI Norge

Improbasen

JM Norway

Kilden Teater og Konserthus

Komponistkollektivet

Konsertforeningen

Kristiansand Symfoniorkester

Kulturmeglerne

Kulturtanken

Ladyfest

LOUD! Bandleir

Music Norway

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkindustriens Næringsråd

Musikkforleggerne

MØST

NOPA

Norsk jazzforum

Norsk Komponistforening

Norsk kulturhusnettverk

Norsk Viseforum

Norske Konsertarrangører

ny Musikk

Ole Bull Akademiet

Oslo World

Oslo-Filharmonien

Platearbeiderforeningen

Popsenteret

Samspill International Music Network

Scenekunstbruket

Sony Music Norway

Spellemann

STAR

Stavanger Symfoniorkester

Sørf

Ultima Oslo Contemporary Music Festival

Universal Music Norge

Universitetet i Agder

Westerdals Oslo ACT

Øyafestivalen