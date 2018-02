Da jeg var liten fikk jeg alltid beskjed om å spise opp maten min. Det hjalp ikke om jeg ikke likte det - jeg måtte i hvert fall smake litt til.

Ganske kjipt som barn, men noe jeg er utrolig takknemlig for nå.

For, er det noe som virkelig har irritert meg etter at jeg begynte på folkehøgskole i høst, så er det hvor bortskjemte flere av oss unge er når det kommer til mat.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skammer meg

Hos veldig mange kan det virke som om listen over ting man liker, er langt kortere enn listen over ting man ikke liker.

Vi har et fantastisk kjøkkenpersonale på skolen som står på hver dag for å servere alle oss 110 elever og lærere hjemmelaget og variert mat. Likevel tror jeg knapt det er gått en dag uten at jeg hører medelever klage.

Jeg skammer meg nesten litt over tanken på at flere av våre beste- og oldeforeldre sitter på sykehjem rundt omkring i Norge og får servert masseprodusert fabrikkmat jeg knapt ville spist om jeg fikk betalt for det, mens vi sitter og klager over at vi får servert god, hjemmelaget mat hver eneste dag.

En annen ting jeg ser, er hvor lav terskel mange har for å kaste mat.

Fulle tallerkener med mat, brødskiver med pålegg og helt fin frukt kastes rett som det er med begrunnelser som: Jeg hadde ikke så lyst på likevel eller tror jeg går og steker meg en pizza i stedet.

Med fare for å bli for politisk korrekt, må jeg bare si at jeg syns det er litt kvalmt å tenke på hvor mange mennesker i verden som sulter og som sikkert hadde gjort hva som helst for en del av den maten vi spiser, mens mange av oss tar det som en selvfølge at det skal stå mat på bordet.

Og aller helst skal det være noe skikkelig digg hver dag.

Redde for fisk

Jeg leste en artikkel for et par uker siden om at nordmenn stadig spiser mindre fisk, og det er spesielt ungdom som står for denne nedgangen. Dessverre var det ikke så overraskende.

For er det ett ord som ser ut til å skremme flere av mine medelever mer enn krig, sultkatastrofer og skoleskyting, så er det fisk.

Så snart det står fisk på menyen ser vi en masseflukt fra kantinen, og nærmeste McDonalds opplever en voldsom økning i antall kunder.

Det syns jeg i grunn er ganske trist, hvert fall i et land som Norge hvor fisk er vår nest største eksportnæring.

Jeg, som skal begynne å studere til høsten prøver så godt jeg kan å nyte denne luksusen det er å få god, hjemmelaget og variert mat hver dag.

Det er nok noe jeg kommer til å se langt etter som student med trang økonomi.

Jeg skal gjøre mitt beste for å ikke gi etter for ferdigpizzapresset.

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.