I et innlegg i Aftenposten 12. november spør Atle Fretheim hvor forskerne har materialet sitt fra. I mitt innlegg 6. november var kildene oppgitt, men jeg ble bedt om å korte ned til 3000 tegn, dermed forsvant de. Her er materialet.

Svein Eide

Norge ligger omtrent i midten blant europeiske land. Kilde: EU-rapporten Gender segregation in the labour market, 2009, figur 2, side 33.

Figuren under viser nyere tall.

Svein Eide

Her er Norge ikke med, men Sverige og Danmark (som ligner) er med – igjen, omtrent på midten.

Jeg henviste også til en ny studie av preferanser, der Norge kommer ganske høyt i forhold til kjønnsdeling, men andre (mindre likestilte) land ligger enda høyere. Det gjelder blant andre USA. Kilde: Armin Falk and Johannes Hermle: Relationship of gender differences in preferences to economic development and gender equality. Science 362, 307 (2018).

Fordelingen av ubetalt arbeid i hjemmet er også relevant i diskusjonen. Her kommer nordiske land ut blant de mest balanserte – altså minst kjønnsdelte i Europa, som vist under.

Svein Eide

Kilde: The Role of Men in Gender Equality, EU-rapport DG Justice 2012, s 81.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter