Kolesterolbølgen skyllet over oss i begynnelsen av desember da NRK på Dagsrevyen kunne fortelle at ufiltrert kaffe gir deg økt kolesterol, og at Helsedirektoratet hadde satt det på nei-listen. Tsunamier river alt med seg. Det gjelder bare å holde seg fast og håpe at vannet raskt tekker seg tilbake. Og at skadene ikke blir for store.

Hva skal jeg gjøre?

Etterdønningene kom 14 dager senere da VG med krigstyper gjentok budskapet over to sider: Helserådet fraråder flere kaffetyper ...

Henvendelsene kom til Norsk Kaffeinformasjon og til mange av landets kaffeleverandører: – Hva skal jeg gjøre? Jeg drikker mye kaffe på jobben, og nå går det rykter om at kaffen fra automaten er farlig. At jeg får høyt kolesterol av den.

Enhver studie som tar for seg kaffe og helse får rikelig med spalteplass, og i de siste årene har det stort sett vært positive nyheter. Vi måtte forsøke å finne ut hva det var som førte den gamle kolesterolsaken inn på nyhetstoppen igjen.

Oppsøkte Helsedirektoratet

Det var ingen ny studie som var bakgrunnen for disse oppslagene. Det var et dokument fra Helsedirektoratet kalt «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom». Skrevet for fastleger og annet helsepersonell som en hjelp når de skal veilede personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Vi måtte ta en tur til Helsedirektoratet og få klarhet i et grunnleggende spørsmål: Har Helsedirektoratet gått ut med en generell advarsel mot ufiltrert kaffe? Slik man kan få inntrykk av på NRK og i VG. Eller gjelder denne advarselen for folk med forhøyet kolesterolnivå i blodet. Vi spurte og fikk svar. Av en håndfull kompetente og elskverdige fagfolk som attpåtil serverte god kaffe.

– Dette er kostholdsråd for personer med kjent hjerte- og karsykdom eller økt risiko, fikk vi presisert. Og fikk attpåtil en god opplevelse av at Helsedirektoratet ikke ønsket å skremme folk unødvendig og at de selv nøt sin kaffe med den største ro.

Mål kolesterolet

Da kunne vi gå tilbake til den bekymrede kaffedrikkeren som tok kontakt med oss, og si det vi alltid har sagt:

– Er du redd for at du har for høye kolesterolverdier?

Ta kontakt med fastlegen og få det målt. Har du for høyt kolesterolnivå, legg om til filtrert kaffe.

Dersom kolesterolnivået ikke er forhøyet, er det ingen helsemessig grunn til at du skal legge om ditt kaffekonsum.

Vi forlot Helsedirektoratet i godt humør og stakk innom Fuglen Kaffebar rundt hjørnet. Der unte vi oss en dobbel espresso med en kanelsnurr og mintes Per Fugellis budskap:

– All folkelig erfaring tilsier at folk har godt av kaffe. Det er et lyspunkt for dem i tilværelsen. Kos deg da med kaffen.