Ødeleggelse av villmarksnatur | Fredrik Holth

Tidligere høyesterettsdommer Rieber-Mohn og ordfører Buøen i Flå kommune har hatt en interessant meningsutveksling i Aftenposten. Rieber-Mohn karakteriserer kommunenes tillatelser til hytteutbygging som ødeleggelse av villmarksnatur. Buøen forsvarer Flås hytteutbygging som kunnskapsbasert og bærekraftig.

Riksrevisjonen gjennomførte for noen år siden en undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge, Dokument nr. 3:11 (2006–2007). Undersøkelsen oppsummerte med at arealutviklingen ikke bidrar til å ivareta biologisk mangfold, friluftsliv, produktive jordressurser og kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer slik Stortinget har forutsatt.

Alvorlige funn

Riksrevisjonen gjennomførte senere en oppfølgende undersøkelse i Dokument 3:1 (2011–2012). Her oppsummeres det med at etter Riksrevisjonens vurdering er det foreløpig ikke dokumentert vesentlige effekter av tiltakene som er satt inn etter at plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009.

Dette må kunne karakteriseres som alvorlige funn. Kan dette forklares?

Stortinget har gjennom plan- og bygningsloven gitt betydelig myndighet til landets kommunestyrer. I praksis ligger det til landets lokalpolitikere å forvalte kommunenes arealer. Systemet baserer seg på tillit. Tillit til at lokalpolitikerne forvalter arealene i tråd med føringer gitt fra Stortinget og innenfor rammene av den lovgivning Stortinget har gitt.

Stortinget taler med to tunger

På arealforvaltningens område taler Stortinget med to tunger. I det ene øyeblikket gjøres det lovendringer for å sikre bærekraftig arealforvaltning. I det neste øyeblikket gjøres det lovendringer for begrense statens mulighet til å kontrollere kommunene.

Rieber-Mohn og Buøen skal ha ros for å ha startet debatten. Diskusjonen om kommunenes arealforvaltning bør nå fortsette i Stortinget. Dersom diskusjonen ikke tas, kan Rieber-Mohn få rett i at «de ansvarlige vil få en hard dom av fremtidige generasjoner nordmenn.»

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.