I kortfilmen «Small Talk» ble vi kjent med familien Dvergnes. En familie som ikke snakker sammen, i håp om at eventuelle problemer vil forsvinne. I «Rekonstruksjon» spiller regissøren av «Small Talk», Even Hafnor, mot sin egen far, Vidar Hafnor.

Denne gangen handler det om en mann som reiser hjem til foreldrene for å redde sitt anstrengte forhold til faren. Vil han omsider få den bekreftelsen og kjærligheten han ønsker?

Steivan Hasler

Det er ikke godt å si om dette er dokumentar eller fiksjon. Regissørens mor og søster spiller også i filmen, i likhet med familiens katt, som lider av sosial angst, og nnspillingen foregikk i familien Hafnors hus i Kristiansand.

Regi: Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen

Forløperen til denne filmen kan du se her:

