For drøyt en uke siden skrev jeg et innlegg i Aftenposten som tok opp avisens omtale av Resett. I flere innlegg er det blitt diskutert om jeg skal no-platformes eller ikke. Aftenposten ser ut til å mene at det som skrives på Resett, er så på kanten at dette er en fornuftig diskusjon.

«Rasistiske ytringer»?

Men mine innspill hadde tydeligvis liten effekt. For 2. oktober slipper Aftenposten til nok en artikkel. Denne gang fra Rameen Najam Sheikh (20) fra Rød Ungdom. Hun kaller meg «redaktør fra et ytterliggående nettsted» og påstår at jeg lar «rasistiske ytringer stå uimotsagt» på Resett.

Da må jeg spørre: Er dette også Aftenpostens mening om Resett? Og hvis ikke, hvorfor tillater avisen at slike beskyldninger blir satt på trykk?

Men like interessant er det om debattredaksjonen overhodet har bedt Sheikh komme med noen eksempler på det hun mener er «rasistiske ytringer» på Resett. Hos oss kommer det inn ca. 2000 kommentarer hver eneste dag. Bare siste 30 dager er det kommet til over tre tusen nye brukere på vår kommenteringsplattform Disqus.

Resett er i øyeblikket det nyhetsmedium i Norge med den mest aktive kommenteringsplattformen. Så hvis det er slik at det er rasistiske kommentarer på Resett, burde det være lett å finne dem.

Til Aftenposten

Min hypotese er at de fleste som mener noe om «ytterliggående» stoff og såkalt «rasisme» på Resett, selv ikke leser artikler eller kommentarer der. Det er bare noe de har hørt av andre. Burde ikke Aftenposten stille strengere krav for å komme på trykk?

Så min utfordring til Aftenposten er: Gjør deres eget journalistiske arbeid på skikkelig vis. Foreta en grundig gjennomgang av artikler og kommentarfeltet på Resett.

Hvis dere etter en slik analyse likevel mener at Resett fortjener benevnelsen «ytterliggående» og «rasistisk», har vi i det minste en mulighet for å diskutere med dere på skikkelig vis. Inntil det skjer, holder dere etter min oppfatning opp en stråmann.