26. januar 2001 ble Benjamin Hermansen drept. Det er 17 år siden. Samfunnet har forandret seg, men mye er som før.

Da Benjamin ble drept, lovet vi at det aldri skulle skje igjen. Ti år etter kom 22. juli. Vi trodde at 22. juli skulle blir en vekker for det samfunnet vi lever i, – aldri mer hat, fordommer og rasisme. Kan alle vi som forfekter det flerkulturelle samfunnet si at vi er i mål?

Vi var livredde unger

Tidligere denne uken ba Joe Erling Jahr om unnskyldning. Han er en av dem som var med på drapet. En av dem som bidro til at alle vi med mørk hud følte en utrygghet i egen by. En av dem som fikk oss til å sette spørsmålstegn ved vår tilhørighet. En av dem som ikke bare tok et liv, men skapte en uro blant tusenvis av liv i denne byen.

De var nynazister. Vi var unger den gangen. Livredde unger. Derfor forstår vi Marit Hermansen som understreker hvor utilgivelig dette er. Vi får ikke vår Benjamin Hermansen tilbake. Hva kan en unnskyldning bidra med?

Integrering er evig aktuelt

Som politikere i Norges mest mangfoldige by og en av Europas raskest voksende hovedsteder, er det et tema vi alltid blir konfrontert med: Integrering. Hvordan går det egentlig med integreringen?

Kan ulike etniske grupper leve sammen? Er Islam en trussel? Det skal heller ikke skyves under teppet at frykten, både den oppdiktede og den reelle, gjerne er større jo lenger unna storbyene man kommer.

Kulturen er hele tiden i endring

Det er her skillelinjene går. Det flerkulturelle samfunnet er kommet for å bli. Verden har aldri, noe sted, vært etnisk eller religiøst homogen. Verden blir ikke mindre flerkulturell, men kulturen er hele tiden i endring.

Vi kan ikke ha en diskusjon om hvorvidt Oslo eller Norge skal være for eller imot det flerkulturelle samfunnet. Vi er det flerkulturelle samfunnet allerede. Nå må vi alle bidra til å diskutere hvordan vi kan være det flerkulturelle samfunnet.

Reaksjonene kom for sent

Vi ønsker ikke en taus majoritet som føler at man ikke kan påpeke utfordringer ved integreringen. Men vi ønsker heller ikke en debatt der fakta er fraværende.

Da Benjamin Hermansen døde, ga vi alle et løfte: «Vi må aldri glemme Benjamin». Et slikt løfte er et tomt løfte hvis vi ikke evner å materialisere det til handling.

På 1990-tallet visste flere om det nynazistiske miljøet på Bøler. Det var det samme miljøet som sto bak drapet i 2001 på Benjamin Hermansen.

Kunne vi ha reagert tidligere? Kunne vi ha fanget opp signalene fra disse ungdommene tidligere sånn at drapet ikke hadde skjedd? Det vi vet, er at reaksjonene mot et synlig ekstremt miljø kom altfor sent. Vårt samfunn må ikke gjenta den samme feilen.

Anger er den verste straff

Drapet på Benjamin og 22. juli 2011 viste oss at høyreekstremisme er en reell trussel mot sikkerheten og tryggheten i vårt samfunn. Vi må ta den trusselen på alvor og forebygge, slik at det samme aldri skjer igjen.

Anger er den verste straffen. Vi trenger ikke engang å tilgi. Heller enn å diskutere hvor hvorvidt vi godtar en unnskyldning eller ikke, bør vi innse at unnskyldningen kan ha en verdi. At en av drapsmennene velger å si unnskyld, sender ut et viktig signal. Et signal om at vold ikke er løsningen. Et signal om at nynazisme er en gal ideologi. Et signal om at han gjerne skulle hatt det ugjort. Og kanskje det aller viktigste signalet slik vi leser det: «Jeg ville ikke gjort det der igjen. Ikke. Gjør. Det.»

Vi glemmer aldri

Og det er vårt budskap på denne dagen til eventuelle andre Anders Behring Breivik-er eller Joe Erling Jahr-er der ute. Vi er kommet for å bli. Vi vil bidra til å gjøre vår flerkulturelle by bedre. På den veien ønsker vi alle stemmer velkommen. Men da må man ha nok selvtillit til å bruke ytringsfriheten, ikke kniv eller maskingevær.

La oss stå skulder til skulder og løse de utfordringene vi ser rundt oss, sammen. Vi har ikke flere liv å miste. Benjamin Hermansen lever videre i våre minner og blir til handlinger, ord og endring. Vi glemmer aldri.

