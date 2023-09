Kritikk av Rød-dommen bør basere seg på hva dommerne faktisk la til grunn

Politiinspektør Knut Rød i retten. Vis mer

Ikke på en selektiv og feilaktig lesning.

Publisert: 12.09.2023 21:00

I likhet med historiker og jurist Christopher S. Harper (kronikk 3. september) er jeg helt enig i at også den andre dommen mot politiinspektør Knut Rød burde vært anket til Høyesterett. Dels på grunn av det Harper anfører angående straffelovens nødrettsbestemmelser.

Den viktigste grunnen er imidlertid at Høyesterett burde hatt siste ord i spørsmålet om Røds bistandshandlinger var rettsstridige, noe som var en forutsetning for å bli dømt.

Det var altså ingen tvil om at Rød hadde utført handlinger som utgjorde bistand til fienden, særlig under aksjonen mot jødene høsten 1942. Men som jeg tar opp i min bok «Bokstaven R. Hundre landssviksaker fra Rinnan til Rød», er det sentrale spørsmålet hvorfor denne bistanden ikke ble funnet rettsstridig.

Hva retten faktisk har lagt til grunn

Som Harper påpeker, har Rød-dommen her formuleringer som tatt ut av sin sammenheng, har opprivende kvaliteter. Men det er uheldig om det leder til mytedannelse i stedet for å undersøke hva retten faktisk har lagt til grunn.

Det er ikke korrekt at dommen setter «betydningsfull støtte til motstandsbevegelsen» opp mot «de særdeles alvorlige handlinger han hadde utført mot jødene» og så foretar en interesseavveining på en måte som angivelig «bagatelliserer helt [Røds] objektivt sett straffbare handlinger», for å si det med kriminolog Knut Sveri.

Harpers påstand om «at det såkalte ‘betydningsfulle motstandsarbeidet’ ikke er nærmere beskrevet i domsgrunnene», er heller ikke riktig.

Skal vi tro retten besto dette motstandsarbeidet primært av varsling samt tillemping der det var anledning.

Det er dette som ligger i formuleringen «modererende innflytelse».

Ettersom rettens flertall fant det bevist at Rød hadde varslet også i forkant av aksjonene mot jødene, var naturlig nok dette en del av motstandsarbeidet og ikke noe som ble satt i motsats til dette.

Uheldig å ty til mytedannelser

Flertallet blant dommerne har også vurdert det slik at Rød kun ville ha vært i stand til å varsle hvis han ble i stillingen og dermed også deltok i de samme aksjonene. Dette gjorde at bistanden ikke ble ansett som rettsstridig.

Som mindretallets dissens i den første rettssaken viser, var det fullt mulig å vurdere de fremlagte bevisene annerledes.

Som jeg påpeker i min bok, er det også tilfeller der det skriftlige kildematerialet står i direkte motsats til dommens premisser.

Det er imidlertid uheldig at vi i stedet for å belyse disse diskrepansene og det dilemmaet både flertallet og mindretallet tross vidt forskjellige vurderinger identifiserte, tyr til mytedannelser, noe Harpers kronikk dessverre er et eksempel på.

Selektiv og feilaktig lesning

Det sagt, så er det, som jeg også konstaterer i min bok, fullt mulig å kritisere både dommens formuleringer, etterforskningen og utfallet med hensyn til Rød-saken, både prinsipielt og faktuelt.

En slik kritikk bør imidlertid basere seg på hva dommerne faktisk har lagt til grunn, og ikke på en selektiv og feilaktig lesning av riktignok til dels svært uklart formulerte domspremisser.

Bare slik kan vi lære alt det vi er helt nødt til å lære for at en lignende forbrytelse aldri igjen skal kunne skje her i vårt land.