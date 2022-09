Kort sagt, lørdag 17. september

Debattredaksjonen

8 minutter siden

Vi må tenke nytt rundt hvem Norge bosetter

Et felles verdigrunnlag er kjernen i Norges tillitssamfunn. Utfordringer med integrering har gitt oss det som kan oppfattes som parallelle samfunn med egne lover og verdier. For at integrering skal lykkes, må personen som bosettes, ha forutsetninger for å bli integrert.

Tusenvis av kvoteflyktninger blir bosatt hvert år. Vi trenger å tenke nytt rundt hvem Norge bosetter.

90 prosent av nordmenn mener at innvandrere bør dele grunnleggende norske verdier. 20 prosent av befolkningen er enig i at innvandrere bør kunne velge hvor mye de ønsker å tilpasse seg norsk kultur og verdier.

Vi må rette oppmerksomheten mot felles verdier i utvelgingsprosessen. Mislykket integrering skaper et verre liv for dem som bosettes. Flyktninger uten sunne relasjoner til det norske samfunnet opplever at de lever i permanent eksil.

Justisdepartementet bestemmer hvilke land og grupper som skal prioriteres. Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) intervjuer dem for å kartlegge kompetanse og behov. Bosettingen skjer gruppevis fra spesifikke land. Norskkurset og nabolaget er blitt til en arena for videreføring av patriarkalske normer fra hjemlandet. På den måten kan dagens villedede asylpolitikk rekruttere medlemmer til parallellsamfunnet.

Konservative menn forplikter seg til å beskytte familieæren fra norske friheter. Kvinner som ønsker frigjøring, blir hindret av krefter som ikke tolerer integrering. 46 prosent av jentene med minoritetsbakgrunn får ikke lov til å ha kjæreste. Denne friksjonen gir drivstoff til en urovekkende mengde av æreskriminalitet i Norge.

Vi burde ta imot flyktninger som støtter opp under våre idealer og minner norsk ungdom på viktigheten av frihet og demokrati. Disse finner vi blant alle etnisiteter, land og livssyn.

Vi har et større ansvar for å bosette feminister og liberalister enn personer som mener religiøse lover er suverene over norsk lov.

Dagens flyktningpolitikk tar ikke hensyn til samfunnets ønsker som dokumentert av undersøkelsene fra IMDi. Ettersom overføringssystemet former fremtidens samfunn, er det rimelig at folkets mening må vektlegges.

Seif Zakaria, styremedlem i Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

Veidirektøren trår ikke til på sykkelsatsingen

Vi har ikke lykkes med norsk sykkelsatsing, skriver veidirektør Ingrid Dahl Hovland 12. september i Aftenposten. Hun vil ha ny forskning for å finne årsakene. Men trenger vi flere utredninger?

Vi vet hvorfor folk ikke sykler. I NAF Trafikantbarometer sier én av to i Oslo at det er utrygt å sykle. 43 prosent er redd for møter mellom bil og sykkel. Det er ikke innbilt redsel: En fjerdedel av sykkelulykker er mellom bil og sykkel. Manglende skille mellom sykkel og motorkjøretøy er et kjent problem. Veidirektøren kan ta tak i det med en gang hvis hun vil.

Sykkelfelt reduserer ulykker, gir trygghet og øker sykkelandelen. Men det er farlig å lede syklisten ut i eget sykkelfelt når det plutselig opphører. Halvhjertede tiltak har vi sett mye av. Løsningen er sammenhengende infrastruktur som skiller sykkel og motorkjøretøy, som foreslått i Nasjonal transportplan (NTP). Utfordringen er å få det gjort.

Her kan veidirektøren gjerne ta æren for at sykkelsatsingen ikke er en suksess sammen med byene der sykkelandelen ikke øker. Det er ikke det at de har mislykkes med satsingen. Men de har aldri tatt ordentlig sats for å få det til.

Janne Pedersen, seniorrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF)