Grensene mellom manglende presisjon og uredelighet

Da jeg 24. juni debatterte konverteringsterapi med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på Dagsnytt 18, spurte jeg henne om saken var fremlagt for lovavdelingen.

I forkant hadde jeg hatt en samtale med en representant fra redaksjonen. Jeg oppfordret ham til å sjekke hvorvidt lovavdelingen hadde vært involvert, for jeg kunne ikke finne spor av dette i lovutkastet. Jeg regnet med at NRK sjekket det opp og tenkte derfor ikke noe over at programleder Sigrid Sollund ikke presset ministeren på dette punktet. Det var kanskje jeg som hadde misforstått, tenkte jeg. Men det viser seg altså at det som egentlig skjedde, var at Trettebergstuen fordreide sannheten (Aftenposten 23. november).

Man skal ikke undervurdere betydningen av at lovavdelingen ble holdt utenfor prosessen. Tretteberstuen ønsket å «utforske handlingsrommet», og da passet det dårlig med motforestillinger fra den mest respekterte juridiske faginstans i landet.

Etter flere måneder tok Minervanett opp saken, senere bransjeavisen Rett24 og nå Aftenposten.

Hvis vi går tilbake til Solbergregjeringens forslag kunne vi i Aftenposten den 2. juli 2021 lese at Trettebergstuen var «rasende på regjeringen etter homoterapi-kompromiss». Raseri er sjelden et godt utgangspunkt. Det er svært lite betryggende at en minister bevisst styrer unna det ekspertorganet hun forstår vil kunne vende tommelen ned for hennes prosjekt, for så å fortie det i offentligheten etterpå.

Ministerens opptreden er såpass uryddig at Jonas Gahr Støre bør vurdere å justere kabalen?

Ole Gramstad Jensen, styreleder i Til Helhet